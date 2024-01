La traçabilitat dels diners: a partir de 3.000 euros, el banc informa

Així, doncs, les estrenes s'han de tributar. I és indiferent si la persona les rep en efectiu o via transferència bancària o bízum. "Òbviament, si te les donen en efectiu i les guardes a casa, no hi ha traçabilitat; és com el diner negre. Però, de seguida que les ingresses al banc, ja comença a haver-n'hi un registre i és quan Hisenda truca a la porta", indica Dotras.

De fet, com reconeix aquesta experta, si s'ingressen o retiren 3.000 euros o més, el banc està obligat a informar Hisenda, amb la qual cosa, si les estrenes són de menys de 3.000 euros, "passen més desapercebudes, encara que això no vol dir que no les trobin". Per tant, totes les estrenes de 3.000 euros o superiors són més perceptibles als ulls d'Hisenda.

Què passa amb les estrenes de cinquanta euros?

Les estrenes de cinquanta o cent euros que, de fet, són les més comunes, també s'haurien de declarar davant la llei. "La normativa estatal no fa distinció de quantitats, sinó que estipula que totes s'han de declarar", afirma Dotras.

Però també reconeix que "ningú no ho fa, ni Hisenda ho persegueix, perquè seria molt complicat tenir aquest control tan exacte".

Els bitllets de 500 euros

Una altra qüestió que cal tenir en compte amb aquesta mena de regals són els bitllets de 500. "Els bitllets de 500 estan controlats. Per exemple, si demanes canvi al banc, apunten el teu DNI abans de donar-te els diners, amb la qual cosa Hisenda sap qui fa servir aquests bitllets i on", explica aquesta experta.

Per tant, en aquest cas, encara que les estrenes siguin menors de 3.000 euros, si estan compostes per bitllets de 500, "corren més risc de ser perseguides per l'Administració", conclou Dotras.