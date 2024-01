Recerques dels Estudis d'Economia i Empresa



D'una banda, Mònica Cerdán, professora dels Estudis d'Economia i Empresa, ha treballat en recerques internacionals amb la Universitat de Tecnologia de Sydney, com ara el Projecte de recerca en accessibilitat d'estudiants amb diversitat funcional a les biblioteques de la Diputació de Girona, que té com a objectiu millorar l'accés a les biblioteques d'estudiants amb discapacitat a partir d'un disseny universal. Cerdán també ha participat en el Projecte de recerca en accessibilitat en transport, que se centra en l'accessibilitat del transport metropolità de Barcelona i de l'aeroport de Barcelona per als col·lectius amb discapacitat, i en el Projecte de recerca en accessibilitat en cultura, en col·laboració amb CosmoCaixa, CaixaForum i el Gran Teatre del Liceu, entre altres.

Donar suport al professorat en la implementació de models inclusius d'educació digital és l'objectiu del projecte Building capacity for inclusive education in digital environments (e-Inclusion). Aquesta és una recerca duta a terme en col·laboració amb la Universitat Lliure d'Amsterdam (Països Baixos), la Universitat de Hasselt (Bèlgica), la Universitat Catòlica Joan Pau II de Lublin (Polònia), el Knowledge Innovation Centre (Malta) i l'Stichting Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Països Baixos). La responsable de la UOC és Inma Rodríguez-Ardura, i també hi participen els professors Josep Lladós, Antoni Meseguer i Iviane de Luna Ramos, així com la directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, Gemma Xarles.

D'altra banda, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i l'eLearning Innovation Center han impulsat el projecte Folio, un model tecnopedagògic, amb Quelic Berga com a responsable, que dona presència a la comunitat universitària a la xarxa amb el suport d'una institució educativa. A més, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació han participat en el projecte engegat per la Universitat de Barcelona Anàlisi de l'impacte i les necessitats de l'estudiantat amb discapacitat en un context de docència no presencial o mixta: tendències, eines i recursos per garantir la igualtat d'oportunitats, en el qual participa la professora Lluc Massaguer. Aquesta recerca analitza l'impacte i les necessitats específiques de l'estudiantat amb discapacitat en el context de docència no presencial o mixta actual i proposa eines i recursos per garantir la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat.