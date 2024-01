La majoria de persones, un 58 %, que han participat en una enquesta com a part d'un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre el consum d'insectes, opina que en el futur podrien ser una font alternativa i sostenible de proteïna i, per tant, pensa que la seva integració en la dieta es podria convertir en una realitat. Els resultats de l'estudi Consumers' Acceptability and Perception of Edible Insects as an Emerging Protein Source s'han publicat en obert a l'International Journal of Environmental Research and Public Health. Aquest estudi forma part de la tesi de l'estudiant de doctorat Marta Ros, dins el programa de doctorat de la UOC en Salut i Psicologia.

L'objectiu de l'estudi ha estat identificar els paràmetres que contribuirien a millorar l'acceptació del consum d'insectes per tal d'introduir-los com a font sostenible de proteïna en la dieta del futur. Les autores de l'estudi són Marta Ros, doctoranda i professora dels Estudis de Ciències de la Salut, Anna Bach i Alicia Aguilar, professores i investigadores del grup de recerca FoodLab.

Tot i que l'entomofàgia, és a dir, la ingestió d'insectes com a aliment per part dels humans i els animals, era una pràctica comuna entre els nostres ancestres, des de la Xina fins a l'Imperi romà, fa molt temps que es va abandonar, encara que el consum es manté en països com la Xina, Tailàndia, el Japó, Colòmbia, Mèxic, Perú, el Brasil i alguns països de l'Àfrica.