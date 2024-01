Kazuhiko Nishi, el pare del microordinador domèstic, visita Barcelona

El Dr. Kazuhiko Nishi, anomenat l'Steve Jobs japonès, creador de l'MSX i pioner dels ordinadors personals, visita Barcelona en el marc de la celebració del 25è. aniversari dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. El Dr. Nishi participarà el dissabte 28 de gener en una jornada oberta organitzada en col·laboració amb l'Associació d'Amics de l'MSX (AAMSX) en la qual creadors i amants de l'MSX presentaran els seus projectes actuals. A més, durant tota la jornada es duran a terme una sèrie de ponències encapçalades per la intervenció del Dr. Kazuhiko Nishi.

El Dr. Nishi va contribuir directament a la popularització de la informàtica i va despertar l'interès vocacional de nens i joves que avui són programadors, desenvolupadors, dissenyadors, analistes de sistemes... En paraules de Joan Arnedo, director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC i un dels organitzadors de la jornada, "si bé l'impacte de l'MSX fora del Japó va ser limitat, Espanya va ser un dels països en què va colpejar amb més força com a part del pòquer d'ordinadors de 8 bits que van fundar el que es coneix com l'edat d'or del programari espanyol. L'MSX va ser la unió perfecta entre l'amor a la informàtica i tot el que té relació amb el país del sol naixent, aficions que avui ja es consideren tan naturals com que cada matí es faci de dia i que encara perduraran entre bona part de la generació X, els autèntics pioners digitals".

Per la seva banda, Rafael Pérez, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i secretari de l'AAMSX, considera que la visita del Dr. Nishi "és una oportunitat única per conèixer l'importantíssim creador dels ordinadors amb els quals van jugar i es van apassionar per la informàtica tots els nens dels vuitanta i els noranta".

Dia: 28-01-2023

Hora: a partir de les 9.30 h

Lloc: Can Jaumandreu, c. del Perú, 52, 08018 Barcelona, Espanya