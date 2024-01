Curiositats del fons personal de Ferraté

Ferraté explica en aquesta entrevista que algunes persones el titllen de "drapaire" perquè "acumula moltes coses i en col·lecciona moltes altres". N'és un exemple la col·lecció de figures de granotes que va començar quan va fundar la UOC, perquè l'acrònim li recordava el rauc de les granotes.

"El fons Ferraté permet resseguir la creació, els primers passos i la consolidació de la UOC, ja que hi trobem des dels diferents esborranys previs a la constitució de la institució, fins als resums executius de les reunions", explica Claret.

L'historiador també destaca les mostres de papereria que Ferraté conserva de tots els càrrecs que ha ocupat i que formen part del seu fons personal. Amb aquests documents, "es pot veure l'evolució de la imatge gràfica d'aquestes institucions".

I és que Ferraté, a més de ser inventor, enginyer industrial i pèrit agrícola, ha ocupat diversos càrrecs, com el de director general d'Universitats i Recerca del 1976 al 1978. "En aquesta època, just després de la mort de Franco, —recorda Claret— Ferraté rebia correspondència dels rectors, que li explicaven com havia anat el dia a les universitats, però també en rebia de la policia".

Totes aquestes mostres documentals seran cedides a l'arxiu de la UOC, perquè, per a Ferraté, "el que no està registrat no existeix".