El debat ètic enfront del debat jurídic

Les xarxes socials utilitzen la persuasió per crear addicció entre els seus usuaris, tal com explica Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i coordinador del grup de recerca Behavior Design Lab de l'eHealth Center: "Com a productes comercials que són, no tenen cap altre objecte per als seus accionistes que el de generar benefici". Les tècniques de personalització creades mitjançant algorismes fan que cada usuari tingui una experiència molt ajustada als seus gustos, cosa que facilita que cada vegada s'hi estigui més temps. "Com més temps hi passem, més precises seran les recomanacions de tipus comercial que ens aniran arribant", indica Armayones. Fa prop d'any i mig, el diari estatunidenc Wall Street Journal va destapar l'existència de documents interns a Facebook que apuntaven que Instagram, també propietat de Mark Zuckerberg, causava efectes nocius en les adolescents.

Però una cosa és el problema ètic que es desprèn d'aquests informes pel que fa a l'ús de xarxes socials, i una altra, les responsabilitats jurídiques que es puguin derivar de demandes com la interposada per les escoles de Seattle. Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i advocat expert en dret digital del despatx Croma Legal, posa l'accent en la responsabilitat compartida del fet que els més joves tinguin perfils socials: "Hi ha, almenys, un triple nivell de responsabilitat: la de les mateixes plataformes i com estan dissenyades, la dels educadors, que són les famílies, tutors i les escoles, i la del regulador". Aquest, com a responsable últim d'aprovar les lleis que s'apliquen a aquestes plataformes. "A Espanya, per exemple, pots prestar el consentiment en matèria de dades personals a partir dels 14 anys. Per això, no podem culpar únicament les xarxes socials per permetre que els menors les utilitzin perquè, de fet, poden fer-ho. El debat tracta sobre si aquesta edat s'hauria d'elevar, d'una banda; i de l'altra, sobre demanar més transparència a les xarxes socials, tant envers els usuaris com envers el regulador, a fi que expliquin no només com i amb quina finalitat tracten les nostres dades personals, sinó també respecte a com i amb quines finalitats estan programades i dissenyades per evitar l'ús de patrons foscos", afegeix De Juan-Creix.