La IA pot ajudar a detectar casos de violència de gènere abans que es produeixin

Llenguatge sexista a les xarxes

Un dels aspectes que s'analitzen per relacionar dades i poder prevenir situacions de violència de gènere és el llenguatge utilitzat a les xarxes socials, que pot tenir un paper important a l'hora d'anticipar-se als casos. Com explica Laia Subirats, tutora del TFM i membre del grup Applied Data Science Lab (ADaS Lab) de la UOC, el processament del llenguatge natural ofereix la possibilitat d'identificar i classificar el sexisme i també de localitzar discursos d'odi, cosa que es pot aconseguir amb tècniques d'aprenentatge automàtic.

Així mateix, es poden extreure temes dels textos publicats a les xarxes socials per veure quins predominen. "Això es pot fer amb la tècnica Latent Dirichlet Allocation, que, de fet, ja s'ha aplicat en altres camps, com la detecció d'ansietat i depressió en un avortament espontani fent servir dades de Twitter", indica Subirats.

A més de prevenir casos de violència de gènere, el sistema proposat per l'autor del treball té altres utilitats: per exemple, contribuir a augmentar el coneixement sobre els processos que porten una persona no violenta a ser-ho en diferents àmbits. És a dir, esbrinar quins esdeveniments que afecten l'estat emocional i psicològic d'una persona tenen un paper clau perquè es converteixi en agressor o en víctima, ja que, com explica Javier Plo Moreno, "ningú neix essent agressor o víctima". "Aquests esdeveniments estarien definits pels atributs que s'han comentat abans, que finalment no són altra cosa que successos que ens poden passar a qualsevol de nosaltres. No hi ha ningú lliure de ser un possible agressor o una possible víctima", afegeix l'autor del treball.

Les xifres ho corroboren: malgrat els esforços per combatre la violència de gènere des de les institucions, el nombre de dones víctimes va augmentar un 3,2 % l'any 2021, fins a arribar als 30.141, segons les últimes dades de l'INE. Aquest mateix any, la taxa de víctimes de violència de gènere va ser d'1,4 per cada 1.000 dones més grans de 14 anys.