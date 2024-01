Incompliment generalitzat de les lleis de privacitat

L'aprovació del Reglament General de Protecció de Dades per part del Parlament Europeu el 2016 tenia l'objectiu de canviar per sempre la gestió de les dades personals dels usuaris per part de les empreses, les pàgines web i les plataformes digitals. La normativa europea, que a l'Estat espanyol va acabar prenent la forma de Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals el 2018, havia de marcar un abans i un després en la protecció de la privacitat dels ciutadans. No obstant això, sis anys després, la implementació real de la regulació avança amb pas desigual.

"Concloem que encara queda molt camí per recórrer perquè s'apliquin correctament a les webs els requisits establerts pel Reglament General de Protecció de Dades", explica Cristina Pérez-Solà, la qual va participar en l'anàlisi d'aquesta qüestió com a investigadora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Moltes de les pàgines web analitzades informen l'usuari de l'ús de cookies, però o bé no esperen a tenir-ne el consentiment per utilitzar-les o bé adquireixen aquest consentiment de manera incorrecta".

Després d'analitzar amb els algorismes desenvolupats per l'equip d'investigadors els 500 llocs web més visitats a l'Estat espanyol, segons el rànquing d'Alexa, l'estudi assenyala que un gran percentatge de pàgines no compta amb un formulari adequat per recaptar el consentiment dels usuaris per l'ús de cookies i altres eines de recopilació de dades. Les eines d'anàlisi van detectar, a més, l'ús de gairebé set cookies de rastreig de mitjana per web i 11 web beacons, petits fragments de codi inserits en la pàgina que serveixen per recopilar de manera invisible certs tipus d'informació del trànsit web. A més, un 10 % de les pàgines analitzades utilitza tècniques d'empremta digital del navegador, també difícils de detectar.

"En general, totes aquestes tècniques tenen com a objectiu registrar el comportament dels usuaris a internet per crear perfils que després es puguin fer servir per ajustar la publicitat que es mostrarà o els preus que s'oferiran per serveis o productes", assenyala l'experta en seguretat i privacitat. A més, l'anàlisi efectuada pels investigadors Pérez-Solà i Albert Jové, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC; David Martínez i Eusebi Calle (UdG) permet concloure que només el 8,91 % dels llocs web que recullen el consentiment dels usuaris de manera correcta l'aplica amb èxit a la pràctica.