La UOC reuneix representants de 150 universitats de tot el món per debatre sobre el futur de les tecnologies i els sistemes d'informació

Fins on podem i volem arribar amb la intel·ligència artificial?

El programa de la conferència, que inclourà des d'activitats interactives i simposis fins a pòsters, serà en si mateix un reflex de la temàtica central del congrés d'enguany, ja que incorpora activitats presencials, virtuals i també mixtes (amb gent que hi accedirà tant virtualment com presencialment). Així, l'assistència a les sessions que tindran lloc a la Casa de Convalescència de Barcelona serà sobretot presencial, tot i que també hi ha sessions dissenyades perquè persones en local i en remot puguin interactuar i reflexionar juntes. A més a més, el congrés afegeix un programa totalment virtual del 13 al 17 de març.

Entre els reptes que s'analitzaran en aquestes sessions s'abordaran temes clau i de gran actualitat com l'impacte dels grans conjunts de dades i les noves tècniques d'intel·ligència artificial, com ara el processament del llenguatge natural, en la societat. "Les dades poden canviar la nostra manera de veure el món. En la forma tradicional de fer ciència, la recerca era més lenta i amb menys dades, però la intervenció humana quedava més clara a l'hora de plantejar hipòtesis, lleis o models. Amb l'ús intensiu de les dades massives, les màquines poden suggerir patrons i fins i tot models, per això és important decidir fins on podem arribar i, sobretot, fins on volem arribar per no trobar-nos amb situacions en què no estiguem ajudant les persones, sinó substituint-les", explica Josep Cobarsí.

Aquest serà el tema central de la conferència inaugural d'Agustí Canals Parera, professor dels Estudis d'Economia i Empresa i director del màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions de la UOC, que versarà sobre el rol de les dades massives, la intel·ligència artificial i la computació quàntica en la manera com es du a terme la recerca científica en l'actualitat.

El segon dia de congrés, els assistents tindran l'oportunitat d'escoltar Lynn Connaway, directora executiva de Recerca de l'organització mundial de biblioteques OCLC, qui analitzarà com està canviant el paper i el perfil del professional de la informació en la societat i en la comunitat acadèmica, cada vegada més centrat en les necessitats i expectatives dels usuaris i usuàries de les col·leccions, sistemes i serveis bibliotecaris.