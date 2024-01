"La informació és informació, no coneixement"

Jornades com el Dia d'Internet també ofereixen una oportunitat per plantejar preguntes sobre l'eina. Competeix Internet amb les propostes educatives per la quantitat d'informació que posa a l'abast de les persones? Nati Cabrera creu que "la informació és informació, no coneixement" i recorda que els processos per aprendre "tenen lloc sobretot a partir de la interacció entre subjectes, de la reflexió, de relacionar conceptes, d'intentar aplicar-los, entre moltes altres estratègies". Per tant, l'experta opina que aquí és "on una proposta formativa en línia de qualitat marca la diferència: no es tracta d'accedir a continguts, sinó d'assolir coneixements i desenvolupar competències". "Els continguts són un recurs que s'utilitza, però, per se, no provoquen necessàriament un aprenentatge", subratlla.

La bretxa de gènere es manté pel que fa als usos d'Internet

Les dades sobre l'ús d'Internet com a recurs educatiu també mostren una bretxa de gènere. "Atès que l'ús d'Internet i el teletreball s'ha fet extensiu durant la pandèmia, el fet que les tasques de les cures hagin recaigut més en les dones que en els homes ha pogut contribuir a que les dones hagin tingut menys possibilitats de trobar temps per poder millorar la seva formació amb cursos o programes de formació en línia", comenta la directora del grup de recerca GENTIC de la UOC, Milagros Sainz.

Les dades de l'INE, però, no deixen de sorprendre l'experta, perquè recorda que tradicionalment les dones utilitzaven Internet per accedir a formació i educació amb més freqüència que els homes". Per Sainz, caldria analitzar "quina tipologia de formació i cursos en línia fan les dones i els homes, segons la seva edat i altres característiques personals". Altrament, també creu que "seria important conèixer quines motivacions tenen homes i dones segons diferents característiques per seguir aquesta formació". A més, afegeix, "també caldria comprovar les condicions en què homes i dones fan aquesta formació".

Milagros Sainz comparteix l'opinió de Nati Cabrera, i també aposta per aprofundir en les competències digitals de les persones: "És crucial que les dones, les joves i de col·lectius vulnerables, adquireixin competències digitals, però també que desenvolupin competències personals d'una altra índole (no compartir dades o informació personals amb persones desconegudes, adoptar una mirada crítica respecte al gran volum d'informació que trobem a Internet i les xarxes socials) per donar resposta a aquests reptes". L'experta també avisa que "moltes desigualtats tradicionals de la vida entre homes i dones s'han traslladat a l'àmbit digital; per això, és important fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones per aprofitar totes les possibilitats que la vida ofereix en línia i fora de línia".