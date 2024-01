Ets una persona col·laboradora? Tens més possibilitats de trobar feina

La frase "es valorarà la capacitat per treballar en equip" apareix en moltes ofertes d'ocupació des de fa dècades. No obstant això, mai havia estat una qualitat tan valorada com ara. En l'actualitat, els experts la consideren una de les habilitats amb més pes a l'hora de triar el candidat idoni. Una recerca de Google for Work i Raconteur afirma que el 73 % dels líders empresarials creu que la seva organització obtindria més beneficis si els seus empleats treballessin de manera més flexible i col·laborativa. A més, les empreses que promouen el treball col·laboratiu tenen cinc vegades més probabilitats d'obtenir un rendiment alt, per la qual cosa l'habilitat de saber treballar en equip s'ha convertit en una capacitat molt demandada.

"Anteriorment ja estava demostrada la necessitat de desenvolupar la nostra competència social i de treball en equip, però potser no era sentida com una necessitat més evident, com ho és ara", afirma Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "El desenvolupament de les soft skills està sent una de les prioritats des de fa una dècada aproximadament en els reptes dels departaments de Recursos Humans mitjançant programes de reskilling (aprenentatge de noves competències) i upskilling (aprenentatge continu de les habilitats més necessàries en cada moment)".

Coincideix en la seva opinió amb Enrique Baleriola, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que explica que, amb l'ocupació remota, el treball en equip s'ha tornat més important encara, si fos possible. "El teletreball ha reconfigurat el panorama de les relacions entre les persones: ara és més fàcil i més freqüent haver de tractar amb companys, clients o altres empreses on els equips són més diversos, ja que el treball en remot permet connectar amb persones més diverses, amb diferents cultures laborals i maneres d'entendre les relacions, necessitats més heterogènies…", assenyala.

A més, les necessitats laborals i de les persones també s'han redefinit: és més fàcil interferir en els horaris laborals dels altres, igual que es dificulta la capacitat d'expressió dels aspectes més informals i personals, com ara inseguretats o opinions, pel fet que les reunions són més puntuals i efectives, continua Baleriola. "Tot això dona peu que el treball en equip se'n pugui ressentir i, per tant, l'eficiència i els objectius de l'organització es vegin afectats", afirma.

En conseqüència, el desafiament de moltes organitzacions i equips de treball que teletreballen passa per trobar maneres de motivar els equips en el treball remot, reprendre una modalitat de treball híbrida on els processos més participatius i grupals es desenvolupin presencialment, o trobar noves maneres de lideratge i gestió en aquest context de teletreball. "I per aconseguir-ho, la col·laboració entre els treballadors és clau", diu el professor de la UOC.

No obstant això, aquesta capacitat no abunda. Segons Baleriola, avui dia vivim en un món molt competitiu on preval i es promou l'èxit individual, la capacitat que cadascun té per desenvolupar-se a si mateix i tirar endavant amb els seus propis mitjans. I aquesta desitjabilitat social ha fet que el treball en equip escassegi. "Molta gent no sap col·laborar i demanar ajuda, la qual cosa implica mostrar-se vulnerable i deixar de banda la lògica de la competitivitat individual, compartir l'èxit, delegar tasques, confiar que la resta de persones faran bé la seva feina, saber motivar la resta de persones, deixar-se influir i no imposar un criteri o una decisió", adverteix.