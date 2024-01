Models hegemònics de digitalització

A més, amb l'objectiu de visibilitzar les alternatives proposades per les societats civils de tot el món als models hegemònics de digitalització i al desenvolupament dels drets digitals, els autors han analitzat algunes de les característiques dels diferents models en els quals s'ha recolzat el desplegament tecnològic en clau geopolítica, així com el seu impacte en les "perifèries" globals.

"Una de les similituds que més hem subratllat és que l'èxit de les big tech dels Estats Units es deu tant a l'Estat com a aquestes empreses, ja que l'Administració americana ha seguit una estratègia política, econòmica i legal de suport estatal als seus campions tecnològics, tant nacionalment com internacionalment", apunta l'autor de l'estudi. Per contra, a la Unió Europea s'ha impulsat més decididament la lògica de mercat i s'ha limitat el rol del sector públic en l'estímul directe del teixit tecnològic europeu.

Així mateix, un altre dels aspectes en els quals se centra l'estudi és la vigilància estatal a través de les noves tecnologies per part dels diferents estats. "Tant els Estats Units com la Xina han desenvolupat programes de vigilància que van des dels programes de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA) revelats per Edward Snowden fins al crèdit social xinès. Per la seva banda, la Unió Europea es comporta com un actor ambigu, ja que és capaç de llançar iniciatives com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) al mateix temps que promou la militarització i la vigilància tecnològica intensiva a les seves fronteres", subratlla Calleja.

Iniciatives en defensa dels drets digitals

D'aquesta manera, després d'analitzar més de 226 casos en 64 països durant els últims 20 anys, els experts expliquen que actualment existeix un nombre creixent d'iniciatives dissenyades per col·lectius, moviments socials, ONG, cooperatives, etc., que critiquen i plantegen alternatives als models de digitalització hegemònics i impulsats per les grans empreses tecnològiques i els estats nord-americà i xinès.

"Aquestes iniciatives estan orientades a garantir els drets de les persones que produeixen o utilitzen les tecnologies digitals, o bé, més en general, que es veuen afectades per aquestes tecnologies directament o indirectament", incideix Calleja. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes iniciatives tenen diversos límits, al mateix temps que han de lluitar contra grans empreses amb posicions molt consolidades i secundades per les pròpies administracions. "Per això, són fonamentals les aliances entre aquestes iniciatives socials a múltiples escales, de local a global, col·laborant amb el sector públic allà on la situació sigui favorable", afegeix l'investigador de la UOC.

Segons el parer dels experts, en el cas d'Europa, "és urgent i necessari que es doni un major reconeixement i estímul a aquestes iniciatives i es busqui col·laborar-hi per delinear models de digitalització allunyats del capitalisme digital impulsat per les grans tecnològiques, com són Meta, Amazon, Microsoft, Apple i Alphabet i els seus homòlegs xinesos".

Per exemple, en el pla geotecnopolític, aquest informe suggereix que, contra l'actual divisió global en dos eixos entorn dels Estats Units i la Xina, "és urgent explorar aliances d'actors socials i governamentals que s'alineïn, en termes narratius i pràctics, en eixos alternatius contra els vectors de digitalització hegemònics, que impulsen la monoculturalitat, el patriarcat, el racisme, el necolonialisme, l'autoritarisme o el capitalisme digitals, i que es construeixi, en el seu lloc, sobre la interculturalitat, el feminisme, l'antiracisme, la decolonialitat, la democratització i l'ecosocialisme". Aquest escenari "és avui improbable però, en vista dels diversos conflictes, debats i crisis que afronten les societats contemporànies, potser no impossible", esgrimeix Calleja.

Davant aquest context, els investigadors plantegen horitzons emancipatoris per solucionar els conflictes actuals als quals s'enfronten les societats digitalitzades. D'una banda, la democratització tecnopolítica basada en processos liderats en consonància per actors socials i el sector públic, que impulsin la democratització de les tecnologies i de la política. De l'altra, el socialisme digital, entès com un mode de producció econòmic basat en el control col·lectiu sobre els sistemes tecnològics per garantir un repartiment equitatiu i just dels problemes i beneficis d'aquestes tecnologies. "Finalment, el tercer horitzó tracta de situar els dos horitzons anteriors en el context de la biosfera, del planeta i dels seus límits, apuntant a una mena d'ecosocialisme digital", detalla Calleja.

Aquest treball estarà disponible en dues versions, per a públics acadèmics i no acadèmics, juntament amb un mapa interactiu d'iniciatives en l'àmbit dels drets digitals. "Creiem pot ser útil per explorar aquesta temàtica i esperem que es pugui enriquir i ampliar en el futur", conclou Calleja.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 10, reducció de les desigualtats.

