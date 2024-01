La UOC, al 2n. grup de les millors universitats joves de l'Estat

La revista britànica especialitzada en educació Times Higher Education (THE) acaba de publicar l'edició 2023 del Young University Ranking, que analitza les universitats de menys de cinquanta anys d'arreu del planeta. Enguany, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) obté uns resultats excel·lents i puja quatre posicions en la classificació espanyola: si fa un any el THE situava la UOC en la 6a. posició, enguany la col·loca en la 2a., juntament amb la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i només per darrere de la Universitat Pompeu Fabra (18a. posició). I en la classificació mundial, la UOC se situa en la franja 101-150.

Per tal d'analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, aquest rànquing avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, recerca, citacions, orientació internacional i ingressos de la indústria. En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 25,8 en docència; 27,6 en recerca; 81,2 en citacions; 48,1 en orientació internacional, i 37,7 en ingressos de la indústria.

A escala mundial, encapçalen la llista d'universitats joves la Universitat de Tecnologia de Nanyang de Singapur, la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong i la Universitat París Ciències i Lletres de França.

L'experta en rànquings de la UOC, Lídia Toda, apunta que "tradicionalment, les institucions amb més història han liderat els rànquings principals, en els quals s'han classificat en funció del prestigi que tenen, però amb el Young University Ranking de Times Higher Education es demostra que no es pot deixar de mirar les universitats joves pel que fa a la seva contribució a la societat".

El THE és, juntament amb el Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior. El 2018, la UOC debutava en la classificació general d'aquest rànquing com a única universitat en línia de l'Estat espanyol.