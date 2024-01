IA generativa: claus, aplicació i futur en l'àmbit educatiu

Sobre la seva aplicació en l'àmbit educatiu

L'expert esmenta alguns escenaris educatius i recomana eines disponibles per donar-hi resposta immediata:

Escenari 1: retorn en temps real

Per a la necessitat de donar retorn immediat a una proposta de solució que tingui l'estudiant sobre una activitat o respondre dubtes sobre un material, el professor recomana algunes aplicacions d'IA gratuïtes o amb cost com ara ChatGPT, Explainpaper, ChatPDF, Humata, ChatDOC o Talk to Books.

Escenari 2: la personalització

La IA generativa revoluciona l'educació, ja que ofereix un aprenentatge més personalitzat. Gràcies als algoritmes avançats i als models d'IA, els sistemes educatius poden adaptar el contingut i l'enfocament de les lliçons d'acord amb les necessitats i el ritme de cada estudiant, en generar activitats, recursos i dades que siguin diferents per a cada estudiant.

Escenari 3: aprenentatge de l'ús de la IA generativa

La IA és un fet i, davant d'això, és fonamental preparar els estudiants per utilitzar-la, atès que la trobaran en el seu àmbit professional, a més de desenvolupar les competències i les habilitats per tenir criteri i establir en quins moments, de quina manera i amb quin objectiu fer-ne ús i, sobretot, avaluar si la informació correspon o no al que s'esperava.

Finalment, el procés d'avaluació en l'àmbit educatiu és fonamental, així com l'impacte que la IA pot tenir sobre aquesta. Davant això, Clarisó afirma: "Part de la tasca que tenim com a docents és ajudar els estudiants a assolir les competències de l'assignatura, però una altra de les tasques que tenim és acreditar el nivell d'assoliment d'aquesta competència per part dels estudiants." En aquest àmbit, és important tenir en compte que les eines de detecció de text desenvolupat per IA generatives no són infal·libles i no són tan fiables com les eines de detecció de plagi.

Futurs escenaris de la IA generativa

La societat, la cultura i la tecnologia no paren; dia a dia es renoven i avancen a grans passos. Per això, el professor Clarisó planteja quatre possibles escenaris cap als quals va la IA generativa.

Es veurà la IA generativa a tot arreu, a totes les eines que utilitzem per editar i crear continguts. Cada vegada es veuran i es parlarà de models molt més grans, amb més dades i més precisió. De la mateixa manera, aquests models tindran connectors, que són petites eines que es podran utilitzar per resoldre certs problemes específics, cosa que els portarà a ser encara més efectius en certs àmbits del coneixement. S'enfortirà el component multimodal, és a dir, els models que accepten entrades que poden ser text i imatge o text i vídeo. Entrarà un component important de regulació, la qual cosa pot afectar una mica els usos que es puguin donar en l'àmbit educatiu.

