Per primer cop a la història, en els premis Goya d'aquest any cinc dones optaven a guanyar alguna de les dues categories que hi ha a millor direcció. Es tractava de Carla Simón (amb la pel·lícula Alcarràs) i Pilar Palomero (La maternal), a la millor direcció, i Elena López Riera (El agua), Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos), que finalment va guanyar, i Carlota Pereda (Cerdita), en la categoria de millor direcció novella.

La dada no és casual, ja que en els darrers anys hi ha hagut un increment de la presència femenina al món del cinema. El 2010 només un 9% de dones eren directores a Espanya, una xifra que ha augmentat fins al 24% el 2022, segons l'estudi La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español 2022 . Tot i aquest increment, però, encara s'està lluny d'aconseguir la igualtat entre els dos gèneres. Segons el mateix informe, que fa periòdicament l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIMA), que es va crear precisament per reivindicar la presència femenina en el cinema, les dones van tenir una representació d'un 37% en el cinema l'any 2022, mentre que l'altre 63% va ser per als homes. Les categories en què va augmentar la presència femenina respecte de l'any anterior van ser el so (amb un 28% de dones), la composició musical (21%), els efectes especials (36 %), el montatge (36%).

Pel que fa als càrrecs en què les dones estan més representades, continuen sent els que estan vinculats amb el seu rol tradicional de gènere, és a dir, el disseny de vestuari (80%) i el maquillatge i la perruqueria (73%). I les àrees més equitatives entre els dos sexes són la direcció de producció (amb un 55% de representativitat femenina) i la direcció artística (55%).