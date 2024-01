Riscos, conseqüències i possibles beneficis

Malgrat ser un fenomen relativament nou, ja hi ha recerques sobre les possibles conseqüències i riscos del consum de productes audiovisuals a una velocitat accelerada. En aquest aspecte, un treball recent de l'Associació Americana de Psicologia (APA, per les seves sigles en anglès) detalla que reproduir més de pressa un vídeo, en aquest cas una conferència, afecta la comprensió del contingut, encara que també té el benefici de rebre una quantitat més gran d'informació en menys temps. No obstant això, cal tenir en compte que les conseqüències i els rèdits d'aquesta forma de consum depenen del coneixement previ sobre la temàtica, el model d'aprenentatge i l'interès de cada persona.

"Actualment, vivim en la cultura de la pressa i l'estrès, una manera de viure que pot afectar sobretot els joves i menors en etapes educatives. Els adults més grans tenen el cervell format, però un menor, adolescent o jove es troba en una fase de construcció, per la qual cosa el seu cervell és més fràgil i molt més feble", argumenta la psicopedagoga, qui detalla que, si aquesta classe de consum es prolonga o es converteix en costum, "cal molt més esforç per contrarestar el mal que això hagi pogut ocasionar en capacitats com l'atenció, la concentració, la retenció, la memòria o la crítica, així com en el desenvolupament cognitiu, emocional i social".

D'altra banda, estudis recents expliquen que els adults més joves poden mirar vídeos de conferències a velocitats més ràpides sense dèficits significatius en la memòria, mentre que el rendiment dels adults més grans a velocitats més elevades es veu afectat. De fet, les velocitats de reproducció més ràpides poden arribar a reduir les distraccions en els joves, un grup social més propens a distreure's.

Tanmateix, malgrat que no hi ha inconvenients demostrats en adults o estudiants universitaris, els experts es mostren contraris a accelerar els vídeos simplement per estalviar temps. De manera destacada, perquè cada vídeo o àudio té una complexitat, dificultat, diàleg i superposició audiovisual específica que poden perdre's en augmentar-ne la velocitat.

"Davant tant d'estímul accelerat, el cervell 's'avorreix' i, si no rep aquesta mena d'estímul a aquesta velocitat, es torna més passiu, ja que no està acostumat a estar atent ni concentrat, sinó exclusivament a rebre estímuls. Fenòmens com l'speedwatching fan que ens tornem més primitius i només actuem davant l'estímul-resposta sense processament de la informació", detalla l'experta de la UOC.

En aquest aspecte, s'ha de tenir en compte que el consum de vídeo i àudio està totalment vinculat a una pantalla, en concret, al telèfon mòbil o telèfon intel·ligent. I en el cas dels menors, els riscos derivats d'un ús excessiu de la pantalla estan relacionats amb els mals hàbits, la falta de descans i hores de son insuficients que poden derivar en el desenvolupament de malalties no transmissibles.

"Convertir l'speedwatching en una norma pot comportar conseqüències greus en els grups socials més joves, per la qual cosa s'ha de recórrer a aquesta tècnica d'una forma conscient i responsable, i evitar-ne l'abús continuat per assegurar-se tant la comprensió dels missatges com el gaudi del contingut audiovisual", conclou Pérez.