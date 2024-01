Cursar un MBA en línia

Segons el Rànquing FSO, el preu mitjà d'un MBA en línia és d'11.397 dòlars (11.371 euros), i l'increment salarial a què opta l'estudiantat que cursa aquesta formació, a escala global, és d'un 33,7 %, reflectit en el salt de 24.289 euros anuals a 32.474 euros de mitjana. A escala global, l'increment salarial és d'un 28,3 %, de manera que es passa de 23.334 euros a 29.938 euros anuals de mitjana.

Quant a la taxa d'ocupabilitat, l'estudi indica que un 92,7 % (un 1,1 % més que l'any passat) de les persones que cursen un MBA en línia troba feina. En concret, el 73,7 % ho fa en una feina relacionada amb l'àmbit de la seva titulació, xifra que s'incrementa gairebé un 1 % respecte a l'any passat. Pel que fa al lloc que ocupen, el 38,1 % exerceix de director de departament, el 28,4 % ocupa un lloc de rang inferior, el 14,8 % és alt directiu i el 7 % és director general. Només un 7 % es troba en un sector que no li interessa, i un 4,7 % està desocupat o cursa una altra formació. Per acabar, el 75,8 % considera que la seva situació laboral ha millorat.

En relació amb el perfil de l'estudiantat, en l'informe es constata un augment de la mitjana d'edat, que se situa entorn dels quaranta anys (38,8), és a dir, tres anys més respecte a l'any passat. Pel que fa al gènere, el 55,1 % són homes i el 44,9 % són dones. Per tant, la presència de dones matriculades ha augmentat un 3,6 %. D'aquesta manera, el 2023 ha estat l'any amb més representació femenina en cursos MBA. Així mateix, el 73,2 % tria el format en línia per conciliar la feina amb els estudis (un 4 % més que el 2022), mentre que el 3,5 % ho fa per compatibilitzar els estudis amb la família (un 2 % més respecte a l'últim informe). El 50,2 % cursa un màster perquè necessita més formació per poder avançar en la carrera professional, i el 29,1 % ho fa per ascendir laboralment.