Facebook, que hi ha algú?

"Aquesta xarxa té altres ritmes no tan accelerats com els d'altres plataformes, on predominen els vídeos curts i els missatges efímers; així, aquests usuaris més grans troben un espai una mica més pausat a través del qual poden connectar i en què es poden sentir més còmodes en estar més familiaritzats amb les seves dinàmiques de funcionament", explica Martínez. Aquestes són algunes de les raons que sedueixen els perfils de més edat cap a aquesta xarxa: el perfil de l'usuari espanyol de Facebook és el d'una dona (53,4 %), casada (8,76 %) i d'entre 40 i 64 anys d'edat (50,6 %).

Però hi ha més raons, segons confirma Lalueza: "A diferència del que passa en altres xarxes socials com Instagram o TikTok, no és tan fàcil que t'arribin continguts creats per algú a qui no segueixes (exceptuant els continguts publicitaris). A més, configurar el nivell d'exposició dels propis continguts resulta molt senzill i intuïtiu", explica Lalueza. "Un espai per xerrar amb amics, debatre i connectar amb temps i més calma", així és com defineixen Facebook alguns usuaris.

"El risc d'accedir a continguts tòxics o de patir interaccions no desitjades pot ser certament menor, encara que això no signifiqui que tals continguts no estiguin presents en aquesta xarxa social ni que no hi abundin trolls i haters", adverteix Lalueza. Facebook té dinàmiques més moderades, sí, però no és un recés de pau. "Com a espai centralitzat en el qual interactuen milions d'usuaris, el discurs de l'odi no està absent. Es tracta d'un altre dels fronts als quals periòdicament la xarxa intenta posar fre", explica Martínez.