El Departament de Recerca i Universitats ha impulsat la creació d’una nova comissió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació que aplega representants del Govern i de les dotze universitats de Catalunya, per gestionar les qüestions relacionades amb la política docent universitària. La nova comissió de Política Docent Universitària (CPDU) s’ocuparà, entre altres funcions, d’aspectes que es van treballar en el marc del Programa Margalida Comas per a la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Així mateix, també farà front al nou marc normatiu derivat de la nova legislació estatal, la LOSU, pel que fa a la necessitat de garantir una formació inicial docent i continuada del professorat i, així mateix, garantir els processos d’acreditació dels cossos docents universitaris perquè l’avaluació qualitativa i quantitativa de la docència formi part dels processos d’avaluació consensuats per les agències de qualitat.

La comissió de Política Docent Universitària és de caràcter permanent i entre les seves principals atribucions hi ha:

promoure i fer el seguiment de les activitats relacionades amb la innovació docent;

proposar criteris i indicadors per a l’avaluació docent i fer-los arribar a les agències d’acreditació i a les universitats per tal que en valorin l’adopció;

promoure i fer el seguiment d’un marc compartit de formació del professorat universitari en el sistema universitari de Catalunya;

elaborar recomanacions adreçades a les universitats en relació amb la política docent, la innovació docent o l’avaluació docent, per establir un marc de referència o criteris mínims comuns;

i impulsar projectes educatius estratègics institucionals.

La nova comissió està presidida per la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó i Bertran, i la integren catorze membres en representació de les universitats i del Departament, entre els quals la directora general d’Universitats, Victòria Girona Brumós, i la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Román Martín. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) també assistirà com a convidada a totes les sessions.