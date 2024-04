Estrès dels infants abans del tractament

Segons un estudi realitzat per l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, sis de cada deu petits pacients que han de passar per una cirurgia pateixen pics d'estrès abans de rebre l'anestèsia. Per tal de millorar l'estat emocional dels infants, des del centre hospitalari s'han explorat diverses opcions, des de fer activitats i jocs amb els nens abans de les intervencions fins a emprar teràpies assistides per gossos i pallassos, i fins i tot l'entrada dels pares al quiròfan.

Tanmateix, l'estratègia més habitual acostuma a ser la farmacològica, que, paradoxalment, pot encara contribuir més a l'estrès de les criatures pel gust amarg que solen tenir els medicaments i els efectes secundaris que comporten.

Estudis previs ja havien demostrat que emprar petits vehicles elèctrics motoritzats resultava eficaç per reduir el malestar dels infants. Els investigadors van agafar com a base per desenvolupar el seu prototip aquells resultats, així com la investigació que s'estava duent a terme al Media Lab de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en conducció assistida per a adults.

"Hem dotat de sensors el nostre cotxe robotitzat i d'IA, a més d'una superfície d'interacció. Això permet que el cotxe capti les expressions facials de l'infant, el ritme cardíac o de respiració i indicadors del seu estat emocional, i es pugui adaptar a com se sent l'infant canviant la música o els colors, o emetent olors per tal d'ajudar-lo a relaxar-se", apunta la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Àgata Lapedriza, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, al capdavant del grup de recerca Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL) de l'eHealth Center de la UOC.

El projecte és un exemple de computació afectiva "que es focalitza a desenvolupar sistemes d'IA que perceben emocions, que les entenen i que hi poden respondre de manera també emocionalment intel·ligent", subratlla Lapedriza, que juntament amb Albo ha coliderat el projecte.

En el disseny del vehicle hi han participat des de metges i metgesses i infermers i infermeres fins a experts en computació afectiva, robòtica social, ciència de dades, disseny de sensors, d'aprenentatge automàtic i visió per computador. El prototip ha estat fabricat per la companyia automobilística Hyundai a Corea del Sud i enviat a Sant Joan de Déu a Barcelona, on es va provar amb 86 nens i nenes d'entre 3 i 9 anys (edat mitjana de 5,23 anys) que van haver de passar per alguna intervenció entre el desembre de 2020 i el maig de 2023.

Efectes positius per als infants i els seus familiars

"Entrar a quiròfan amb el cotxe té efectes positius tant en els infants com en els pares", apunta Carmen Jerez, infermera pediàtrica de Sant Joan de Déu. "Als nens i nenes els donava la sensació de control, que eren ells els que conduïen i que estaven participant activament en el procés sense adonar-se'n, de manera lúdica. Els pares podien anar al seu costat comentant el viatge i veien que el seu fill experimentava menys ansietat i por", afegeix.

Tot i els esculls amb què es va trobar el projecte, com ara que bona part de l'estudi va produir-se en època covid i les mascaretes que duien els infants impedien que els sensors captessin les expressions facials, els autors del projecte, els resultats dels quals es van presentar al congrés Human Robot Interaction a Colorado a mitjans de març, consideren que el cotxe intel·ligent ha demostrat que podria ser una estratègia efectiva i escalable per reduir l'estrès preoperació dels infants.

"Ha estat un pilot que ens ha permès avaluar quina seria la resposta d'adopció d'aquest tipus de tecnologia en un entorn hospitalari real i també afinar el disseny del robot, veure quins sensors són útils i quins no, quines accions són o no viables", resumeix Lapedriza, que és també investigadora principal a la Northeastern University, a Boston (EUA).

El següent pas seria fabricar un nou prototip aplicant totes les conclusions obtingudes durant la prova pilot per poder realitzar un assaig clínic. Tanmateix, de moment el projecte està aturat per manca de finançament.

