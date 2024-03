Turisme frenètic: gaudim de les vacances o les patim?

Vint minuts d'espera per aconseguir fotografiar la Gioconda al Museu del Louvre per, després, penjar la imatge a les xarxes. El mateix dia, dues hores més d'espera per entrar a la torre Eiffel i també capturar el moment. Acabes la tarda en un creuer pel riu Sena que gairebé perds a causa de les llargues cues a la torre Eiffel. El turisme frenètic, el que omple l'agenda d'activitats, experiències o visites, sense temps de parar, va guanyant cada vegada més terreny, convertint les vacances en un nou període d'estrès. "Encara que no es pot generalitzar, sempre hi ha hagut cert ànim exhibicionista en la pràctica del turisme i els viatges. Els àlbums de fotos dels viatges i especialment els dels nuvis tenien aquest propòsit", assegura Pablo Díaz, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en turisme. "Actualment, però, la tecnologia i les xarxes socials han multiplicat aquest efecte , i hi ha certs grups de turistes que poden sentir aquesta obligació de fer coses, viatjar i donar-les a conèixer", afegeix l'expert. Tot i que aquest fenomen encara no s'ha batejat, segons Díaz, estaria relacionat amb el FOMO (fear of missing out, en anglès) o, el que és el mateix, el "temor de perdre's alguna cosa", o amb el FOEN (fear of exhibiting nothing), la "por de no exhibir res".

La demanda d'un turisme intensiu es "retroalimenta" amb l'oferta que proporciona el sector turístic. "Hi ha una oferta creixent d'experiències i una orientació d'aquestes a impulsar que els mateixos clients les promocionin a les xarxes socials. Les empreses o els emprenedors turístics estan molt preocupats per la seva imatge a les xarxes i, per això, s'adapten en molts casos a les demandes dels públics", apunta l'investigador del grup NOUTUR.

Més control, més estrès

Però per què ens costa tant parar i desconnectar? "No desconnectem perquè vivim en un bucle de voler tenir-ho tot controlat, també la planificació de les vacances, però paradoxalment quan més controlat ho tenim tot, més estrès es genera", assegura Sylvie Pérez, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Un altre factor, segons Pérez, és que ens costa gaudir del procés, en aquest cas fer turisme, i només volem el producte final, i quan aquest s'aconsegueix, volem demostrar als altres el nostre assoliment, com una foto a la Capella Sixtina o al cim d'una muntanya.

"El que hauríem de fer durant les vacances és aixecar-nos i decidir si ens ve de gust fer alguna cosa aquell dia i, en cas afirmatiu, decidir en aquell moment què ens agradaria veure o quina activitat volem fer", apunta Pérez. S'ha arribat al punt, afegeix l'experta, que, si optem pel descans, ens sentim malament, i si nosaltres no tenim aquest sentiment, ens el fan tenir els altres amb preguntes com: "I dius que no has fet res aquestes vacances?".