Estiu i neveres de platja: com es poden evitar les intoxicacions?Les altes temperatures i una mala manipulació afavoreixen la proliferació de bacteris com la salmonel·la o la listèria
Amb l'estiu arriben els dies de platja, pícnic i barbacoes a l'aire lliure. I amb ells, les clàssiques neveres blanques i blaves per conservar aliments i begudes en bon estat. Truita de patates, ensalada russa, entrepans, fruites, cerveses i refrescos són alguns dels continguts tradicionals els dies de platja. Però si les neveres es manipulen incorrectament, poden ser font d'intoxicacions i malalties.
És important que les neveres portàtils tinguin la capacitat de mantenir els aliments a una temperatura igual o inferior a 4 °C, explica Amparo Gamero, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). I és que un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que cada any una de cada deu persones al món es posa malalta per intoxicacions alimentàries causades per bacteris, gèrmens i paràsits. I són més freqüents quan pugen les temperatures.
"L'ideal és portar els aliments o begudes prèviament congelats, com les ampolles d'aigua. Això ajuda a mantenir una temperatura baixa durant més temps, ja que la descongelació progressiva actua com a refrigerant natural", explica Gamero. La nevera els ha de conservar per sota dels 4 °C esmentats en tot moment, i, si la temperatura ambient supera els 30 °C, aquests no han de passar més d'una hora lluny del fred. A més, cal fer servir acumuladors de gel i mantenir la nevera tancada i a l'ombra.
A l'estiu, la proliferació de gèrmens es produeix per la combinació de tres factors: les temperatures elevades, la humitat i el temps, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). La majoria de bacteris es reprodueixen de manera òptima a 37 °C. Amb la finalitat de dificultar aquesta proliferació, a més de mantenir els aliments per sota de la barrera dels 4 °C, si són cuinats, han d'haver arribat als 65 °C durant almenys dos minuts. La proliferació d'agents tòxics es produeix entre els 4 °C i els 60 °C, segons informes científics. La humitat facilita la reproducció dels gèrmens en les restes orgàniques, i alguns bacteris que es divideixen molt ràpidament i en poc temps poden arribar a un nombre important per provocar danys en el consumidor.
Com es pot mantenir la temperatura de les neveres
Amb la finalitat de mantenir la temperatura idònia durant més temps, és important col·locar la nevera sota el para-sol, en zones d'ombra, o submergida a la vora del mar o del riu. D'aquesta manera, es minimitza l'exposició al sol i es redueix l'augment de temperatura interna, recomana l'experta en tecnologia dels aliments de la UOC. "Sempre estarà exposada al sol, però amb aquestes mesures es minimitza al màxim l'exposició perquè la temperatura no pugi tan ràpid", afegeix.
Cal evitar deixar els aliments a la nevera més del necessari, especialment si són peribles, ja que el risc de proliferació de bacteris augmenta amb la durada de l'exposició a la calor.
Les neveres amb motor són les més eficients i sofisticades per mantenir les temperatures baixes, però el pes i la grandària en poden dificultar el transport. Les neveres tradicionals amb blocs de gel o glaçons són les més profitoses i econòmiques, una opció pràctica i lleugera, encara que cal reposar-ne el gel per garantir la refrigeració contínua.
Elecció i manipulació d'aliments
Són preferibles els aliments no peribles, aconsella Gamero, com la fruita seca, els enllaunats, així com el bullits, com ara les truites (ben quallades) i els llegums, ja que tenen menys càrrega microbiana que els crus. Els aliments que cal evitar són els crus, com la carn o el peix, pel seu alt risc de contaminació, així com productes lactis o salses, sensibles als canvis de temperatura.
Segons l'OCU, no és recomanableportar aquests aliments a les neveres portàtils de platja: maionesa casolana o salses amb ou cru, truites poc quallades, ensalada russa, mariscos i peixos crus o bullits, postres amb crema o nata (com natilles o pastissos), arròs, pasta o patates cuites que s'han mantingut tèbies o formatges frescos i lactis no pasteuritzats.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) recomana una llista d'aliments que sí que es poden portar amb seguretat relativa a les neveres, entre ells: fruita sencera sense tallar (pomes, plàtans, raïm), fruita seca i pa, embotits curats (pernil salat, llonganissa, xoriço), formatges curats, conserves (tonyina, sardines, musclos en escabetx), amanides amb oli i vinagre (sense ou ni salses), aigua, begudes tancades i refrigerades prèviament.
Riscos
Si no se segueixen aquests consells, o si es manté el menjar a la nevera massa temps mentre puja la temperatura, augmenten els riscos d'intoxicació alimentària, perquè s'afavoreix la proliferació de microorganismes i fins i tot de toxines i gèrmens en els productes, explica Gamero.
Els aliments que no s'han de portar a les neveres poden desenvolupar amb altes temperatures: Salmonella, Vibrio, Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens i Listeria monocytogenes, adverteix l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).
Com s'han de netejar les neveres
Un aspecte important és com es mantenen netes les neveres per tal d'evitar la contaminació dels aliments. A la platja o a la muntanya, les neveres, a més, s'embruten amb sorra i terra, per la qual cosa cal fer-ne una "neteja exhaustiva i adequada, així com la desinfecció amb productes específics amb la finalitat de tenir-la llesta per al pròxim ús", recomana la professora.
Segons l'OCU, a l'estiu cal extremar la neteja dels contenidors portàtils amb productes naturals i ecològics, com el bicarbonat sòdic, el vinagre blanc de neteja o el rentavaixella líquid ecològic.