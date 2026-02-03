30/4/19 · Notícia
L'eHealth Center participarà activament en la jornada «Comunicació i salut: experiències innovadores» a la URV
La jornada, que se celebrarà el pròxim 3 de maig a l’aula magna del campus Catalunya de la URV, inclourà una ponència de Manuel Armayones, director de desenvolupament de l’eHealth Center. L’expert serà un dels integrants de la segona taula rodona, que debatrà sobre «Aplicacions i plataformes per a la comunicació i l’apoderament del pacient».
L’esdeveniment està organitzat pel Departament d’Estudis de Comunicació de la URV en col·laboració amb el Grup de Recerca en Comunicació ASTERISC i la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació. També té el suport del programa de doctorat d’Antropologia i Comunicació i la Facultat de Lletres de la URV.