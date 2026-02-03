Campus

Comissió consultiva

La Comissió Consultiva de l’eHealth Center és un consell de naturalesa consultiva, representatiu de tots els agents de la societat que són actors en el sistema de salut i que des d’una perspectiva multidisciplinària contribueixen al canvi del paradigma del model de salut a partir de la incorporació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Salut pública i qualitat de vida

  • Pau Batlle (Dipsalut)
  • Carme Borrell (Agència de Salut Pública de Barcelona, ASPB)
  • Carmen Cabezas (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya)
  • Robert Fabregat (Biocat)
  • Antoni Dedeu (WHO Regional Office for Europe at WHO European Centre for Primary Health Care)

Gestió sanitària

  • Anna Ripoll (Bioinformàtics de Barcelona)
  • Luis Carretero (Consultor Telomera Healthcare)
  • Daniel Luna (Hospital Italiano de Buenos Aires)
  • Felip Miralles (EURECAT)
  • Carlos Mur (SEDISA)
  • Jorge Juan Fernández (Expert en HealthTech i salut digital. Director executiu senior de Nina Capital)
  • Albert Barberà (Direcció del Hub de Tecnologia Avançada, Vall d'Hebron Institut de Recerca)
  • Imma Grau (Hospital Clínic de Barcelona i presidenta Fundació iSYS)

Ciutadans, pacients i ONG

  • Alfonso Bustos (Metges Sense Fronteres, fins 2019)
  • Juan Carrión (Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER)
  • Tomás Castillo (Plataforma de Organizaciones de Pacientes)
  • María Ángeles Medina (Asociación Salud Digital)
  • Pedro Soriano (Consultor en experiència del pacient)
  • Elisenda de la Torre (Patient advocate, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
  • Jaume Raventós (Vicepresident de la Asociación Salud Digital)

Professionals de la salut

  • Josep Maria Castel (Fundació Institut Català de Farmacologia, Hospital Universitari Vall d'Hebron)
  • Joan Carles March (Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP)
  • Lluís G. Pareras (Invivo Partners)
  • Pilar Saura (Universidad Alfonso X el Sabio)
  • Jose M. Tormos (Universitat Catòlica de València)
  • Jordi Serrano (Universal Doctor)
  • Marta Príncep (BHV Partners)
  • Francesc Garcia Cuyàs (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona)