Comissió consultiva
La Comissió Consultiva de l’eHealth Center és un consell de naturalesa consultiva, representatiu de tots els agents de la societat que són actors en el sistema de salut i que des d’una perspectiva multidisciplinària contribueixen al canvi del paradigma del model de salut a partir de la incorporació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Salut pública i qualitat de vida
- Pau Batlle (Dipsalut)
- Carme Borrell (Agència de Salut Pública de Barcelona, ASPB)
- Carmen Cabezas (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya)
- Robert Fabregat (Biocat)
- Antoni Dedeu (WHO Regional Office for Europe at WHO European Centre for Primary Health Care)
Gestió sanitària
- Anna Ripoll (Bioinformàtics de Barcelona)
- Luis Carretero (Consultor Telomera Healthcare)
- Daniel Luna (Hospital Italiano de Buenos Aires)
- Felip Miralles (EURECAT)
- Carlos Mur (SEDISA)
- Jorge Juan Fernández (Expert en HealthTech i salut digital. Director executiu senior de Nina Capital)
- Albert Barberà (Direcció del Hub de Tecnologia Avançada, Vall d'Hebron Institut de Recerca)
- Imma Grau (Hospital Clínic de Barcelona i presidenta Fundació iSYS)
Ciutadans, pacients i ONG
- Alfonso Bustos (Metges Sense Fronteres, fins 2019)
- Juan Carrión (Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER)
- Tomás Castillo (Plataforma de Organizaciones de Pacientes)
- María Ángeles Medina (Asociación Salud Digital)
- Pedro Soriano (Consultor en experiència del pacient)
- Elisenda de la Torre (Patient advocate, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
- Jaume Raventós (Vicepresident de la Asociación Salud Digital)
Professionals de la salut
- Josep Maria Castel (Fundació Institut Català de Farmacologia, Hospital Universitari Vall d'Hebron)
- Joan Carles March (Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP)
- Lluís G. Pareras (Invivo Partners)
- Pilar Saura (Universidad Alfonso X el Sabio)
- Jose M. Tormos (Universitat Catòlica de València)
- Jordi Serrano (Universal Doctor)
- Marta Príncep (BHV Partners)
- Francesc Garcia Cuyàs (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona)