Consell assessor
El Consell Assessor de l’eHealth Center de la UOC és un organisme de naturalesa consultiva que proporciona orientació en les estratègies de recerca, innovació i formació de l’eHealth Center.
Està format per membres independents de prestigi internacional i de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la salut digital.
Joan X. Comella Carnicé
Director de Recerca i Innovació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Nuria Oliver
Directora científica i co-fundadora d’ELLIS Alicante Foundation.
Antoni Trilla
Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Itziar Larizgoitia
Experta en salut pública i excoordinadora de Seguretat del Pacient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
Sara Pérez
Neuropsicòloga, professora a la Universidad Complutense de Madrid i membre de l'European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI).
Yolima Cossio
Directora de Sistemes d'Informació i Suport a la Gestió de l'Hospital Vall d'Hebron.
Marcelo D'Agostino
Assessor de Sistemes d'Informació i Salut Digital de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS).
Xavier Prats Monné
President del Patronat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i exdirector general d'Educació i de Salut de la Comissió Europea.