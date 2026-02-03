Campus

Consell assessor

El Consell Assessor de l’eHealth Center de la UOC és un organisme de naturalesa consultiva que proporciona orientació en les estratègies de recerca, innovació i formació de l’eHealth Center.

Està format per membres independents de prestigi internacional i de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la salut digital.

Joan X. Comella Carnicé

Director de Recerca i Innovació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Nuria Oliver

Directora científica i co-fundadora d’ELLIS Alicante Foundation.

Antoni Trilla

Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Itziar Larizgoitia

Experta en salut pública i excoordinadora de Seguretat del Pacient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Sara Pérez

Neuropsicòloga,  professora a la Universidad Complutense de Madrid i membre de l'European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI).

Yolima Cossio

Directora de Sistemes d'Informació i Suport a la Gestió de l'Hospital Vall d'Hebron.

Marcelo D'Agostino

Assessor de Sistemes d'Informació i Salut Digital de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS).

Xavier Prats Monné

President del Patronat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i exdirector general d'Educació i de Salut de la Comissió Europea.