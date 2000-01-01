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The UOC's academic catalogue is structured through faculties, which encompass our various areas of knowledge.
Faculties
Faculty of Arts and Humanities
Faculties
Faculty of Information and Communication Sciences
Faculties
Faculty of Health Sciences
Faculties
Faculty of Law and Political Science
Faculties
Faculty of Economics and Business
Faculties
Faculty of Education
Faculties
Faculty of Computer Science, Multimedia and Telecommunications
Faculties
Faculty of Psychology