Jornada Anual Alumni 2010 Madrid

El director general de eBay en España, Klaus Gottschlich, impartió una conferencia el día 26 de noviembre, en el marco del Encuentro Anual Alumni en Madrid, con el título «Emprender en internet: Oportunidades y trampas».



Hoy hablar de eBay es muy fácil; no necesita introducción previa. Ya son muchas las personas en el planeta que han comprado o vendido algo por medio de este portal en internet, que permite realizar cualquier tipo de transacción en todo el mundo. En la actualidad, pueden encontrarse cada día cerca de 120 millones de artículos, que generan un volumen de transacciones con más de 500 millones de usuarios en más de 38 países ..



«Internet ofrece muchas posibilidades profesionales»



Desde que nació en 1995 no ha parado de crecer: en España llegó en 2002. Sus inicios hay que buscarlos en Pierre Omidyar, un aficionado a internet que decide ayudar a su novia en completar una colección de caramelos Pez. Para ello, puso en marcha un sitio web con el objetivo de conocer a personas de todo el mundo y facilitar el intercambio de objetos únicos. La web se llamaba eBay.



El portal consta actualmente de dos grandes áreas, la clásica, que funciona mediante subastas o de precio fijo, y los anuncios. El primer sistema permite realizar la compra a través del portal; el segundo, sin embargo, tiene como finalidad poner en contacto al comprador y al vendedor, pero el acuerdo comercial se realiza fuera del portal.



«En España, la palabra usado para cualquier artículo siempre tiene una connotación negativa», asegura el director general de eBay en España, Klauss Gottschlich, «pero hay diferentes grados dentro de esta palabra. Por ejemplo, un libro que vendes con el precinto se considera usado, pero no es igual que otro libro que ya ha sido leído. Desde el momento en que tú vendes algo de tu propiedad ya se considera segunda mano, pero puede que este artículo nunca haya sido utilizado; puede suceder que lleve, incluso, la etiqueta. Usado no debe considerarse sinónimo de cutre ».



¿Cuál de las dos áreas de eBay funciona mejor en España?



Ambas tienen unos resultados muy buenos y bastante similares. Elegir una u otra depende del usuario; hay personas que no quieren tener ningún contacto directo con la otra parte y prefieren el anonimato que ofrece la zona clásica; otros prefieren ver primero el producto que van a comprar; en otros casos la elección está sujeta a los costes de transporte del artículo, porque, evidentemente, no es lo mismo enviar un MP3 que un piano, por ejemplo. Los costes de transporte los paga el comprador, pero estos costes dependen también de la urgencia a recibir; no cuesta lo mismo hacer una entrega en cuatro horas que en una semana. Por lo tanto, todas las opciones son posibles en eBay, pero dependen de las necesidades y los intereses de las personas que participen en la transacción.

El hecho de que los anuncios sean gratis y la parte clásica tenga un coste, ¿ha supuesto algún problema?



No, en absoluto, más bien al contrario; ha supuesto una ampliación de negocio porque se ha abierto mercado en sectores como el inmobiliario, que no tenía cabida en la parte clásica, y la automoción, por ejemplo, que da unas cifras de unos 300 vehículos en venta en la parte clásica, ante unos 50.000 en la zona de anuncios. También ha aumentado mucho como área de contacto para comunidades y temas laborales.

Se nota un aumento de ventas en época de crisis o en fechas señaladas, como Navidad?



totalmente; el negocio es claramente estacional. Cuando se acerca la Navidad hay un gran aumento de ventas. El día de más ventas en todo el mundo menos en España es el 17 de diciembre, porque es justo una semana antes del día 24, que supone la llegada de los regalos con Papá Noel. Otra fecha muy señalada es el 26 de noviembre, porque salen en internet muchas ofertas y descuentos; tradicionalmente se han alcanzado máximos históricos de ventas en este día. Los analistas pronostican cómo serán las ventas de Navidad a la vista de los resultados que muestren las ventas por internet en esa fecha.



¿Como llegó a este mundo de las ventas por internet?



Pues fue por casualidad; quería localizar un videojuego que no era fácil de conseguir y este fue mi primer contacto con el mundo de las transacciones comerciales por internet. Supe de un caso en que una persona intentaba localizar un mando a distancia para su televisor para que la casa había cerrado; consiguió localizar uno en Australia, de una persona que tenía el mando pero se le había estropeado el televisor. Aquello me fascinó y tuve claro que quería desarrollar mi futuro profesional en internet. Creo que es un campo en el que se ofrecen aún muchas posibilidades.

Nada puede hacer sombra a internet ...



Bueno ... el teléfono móvil va ganando terreno, pero pueden avanzar a la par.



¿Qué oportunidades y qué trampas pueden encontrarse en este camino en internet?



Las oportunidades, creo que hay que saber buscarlas; casi toda la gente que quiere poner en marcha un negocio en internet cree que lo más importante y valioso es tener una buena idea, pero generalmente, esto ya se ha puesto en marcha y existe en otro lugar; lo que cuenta es detectar la oportunidad para lanzarlo y darlo a conocer en un lugar donde aún no exista.



Respecto a las trampas, quizás la principal sea lanzar algo pensando que en internet todo vale, y al igual que si montas una tienda de artículos de lujo en un pueblo de 500 habitantes, si no tienes sector de mercado, será un fracaso. Primero hay que tener claro el tráfico que puede tener nuestro negocio, incluso antes de que los costes y cualquier otra cosa.



¿Cuál es el éxito de eBay?



Podríamos resumirlo en tener un buen producto, un buen servicio, especialización y, por supuesto, ser el primero. A partir de ahí se crea una comunidad tan tremenda que es difícil de parar.

Comparándolo con otros países, en qué nivel se encuentra España?



Pues depende del segmento; por ejemplo, está por encima de la media en viajes y entradas, pero por debajo de la media europea en el resto de compras de bienes. Se prima la comodidad y, sobre todo, el precio, porque puedes conseguir un ahorro superior al 30% en cualquier producto. Una vez realizada la primera compra y perdido el miedo, suelen venir otras compras.



Una diferencia importante entre España y el resto de países es la vida útil de los productos; aquí se tiende a arrinconar las cosas que no se utilizan en casa o tirar directamente a la basura, pero todas las cosas pueden tener varias vidas y podemos sacarlos una rentabilidad cuando ya no las usamos vendiéndolas a otra persona.

Esto, además, suena muy sostenible ...



Por supuesto. Los objetos tienen más de una vida y reutilizar es una buena idea, tanto para el bolsillo como para nuestro entorno.



Cómo se crea un negocio en internet?



Pues el primero y más obvio es tener una URL, y luego una marca para lanzar. Lo más importante es perder el miedo y admitir, si es necesario, que has montado algo que no ha funcionado. No es tan importante el capital inicial, porque generalmente es mucho menos de lo que se piensa.

Cómo se consigue que un negocio sea rentable en internet?



Creo que la clave está en ser los primeros que ofrecen el servicio y en la especialización para ser capaz de ofrecer algo que alguien esté buscando.



¿Qué consejos puede ofrecer a los emprendedores que quieran montar un negocio en internet?



Lo primero que podría decirles es que comenten su idea con los amigos. Los jóvenes tienen muchas ganas de tirar proyectos adelante y suelen tener buenas ideas a aportar. Además, deben tener en cuenta que, aunque ellos no tengan experiencia, hay mucha gente dispuesta a echar una mano. No es necesario saberlo todo, pero sí saber buscar la ayuda y los consejos en el lugar adecuado. El proyecto es importante, pero quizás es más importante no lanzarse a este reto con una idea totalmente revolucionaria, porque son las que tienen más riesgo. Para dar los primeros pasos es mejor empezar por algo más convencional que sirva como aprendizaje para experiencias posteriores. Hay que desterrar la idea del «pelotazo» que fomentó el sector de la construcción, porque esto pasa muy pocas veces y, cuando ocurre, suele tener bases poco sólidas para mantenerlo durante mucho tiempo.

Como se forma, por reciclarse y actualizar sus conocimientos, un director general de eBay?



Pues la primera opción suele ser la formación que nos ofrece la empresa, pero además, intento cultivar todas mis inquietudes profesionales siempre en línea; y también tengo muy presentes las redes sociales. El mundo virtual ofrece un gran abanico de posibilidades para la formación.