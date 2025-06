Jornada Anual Alumni 2010 Madrid

El director general d'eBay a Espanya, Klaus Gottschlich, va impartir una conferència el dia 26 de novembre, en el marc de la Trobada Anual Alumni a Madrid, amb el títol «Emprendre a internet: Oportunitats i trampes».

Avui parlar d'eBay és molt fàcil; no necessita introducció prèvia. Ja són moltes les persones al planeta que han comprat o venut alguna cosa per mitjà d'aquest portal a internet, que permet realitzar qualsevol tipus de transacció a tot el món. En l'actualitat, poden trobar-se cada dia prop de 120 milions d'articles, que generen un volum de transaccions amb més de 500 milions d'usuaris en més de 38 països..

«Internet ofereix moltes possibilitats professionals»

Des que va néixer el 1995 no ha parat de créixer: a Espanya va arribar el 2002. Els seus inicis cal buscar-los en Pierre Omidyar, un aficionat a internet que decideix ajudar la seva nòvia a completar una col·lecció de caramels Peix. Per a això, va posar en marxa un lloc web amb l'objectiu de conèixer a persones de tot el món i facilitar l'intercanvi d'objectes únics. El web es deia eBay.



El portal consta actualment de dues grans àrees, la clàssica, que funciona per mitjà de subhastes o de preu fix, i els anuncis. El primer sistema permet realitzar la compra per mitjà del portal; el segon, però, té com a finalitat posar en contacte al comprador i al venedor, però l'acord comercial es realitza fora del portal.



«A Espanya, la paraula usat per a qualsevol article sempre té una connotació negativa», assegura el director general d'eBay a Espanya, Klauss Gottschlich, «però hi ha diferents graus dins d'aquesta paraula. Per exemple, un llibre que vens amb el precinte es considera usat, però no és igual que un altre llibre que ja ha estat llegit. Des del moment en que tu vens alguna cosa de la teva propietat ja es considera segona mà, però pot ser que aquest article mai hagi estat utilitzat; pot succeir que porti, fins i tot, l'etiqueta. Usat no ha de considerar-se sinònim de cutre ».



Quina de les dues àrees d'eBay funciona millor a Espanya?



Les dues tenen uns resultats molt bons i bastant similars. Escollir una o altra depèn de l'usuari; hi ha persones que no volen tenir cap contacte directe amb l'altra part i prefereixen l'anonimat que ofereix la zona clàssica; altres prefereixen veure primer el producte que compraran; en altres casos l'elecció està subjecta als costos de transport de l'article, perquè, evidentment, no és el mateix enviar un MP3 que un piano, per exemple. Els costos de transport els paga el comprador, però aquests costos depenen també de la urgència a rebre; no costa el mateix fer un lliurament en quatre hores que en una setmana. Per tant, totes les opcions són possibles a eBay, però depenen de les necessitats i els interessos de les persones que participin en la transacció.

El fet que els anuncis siguin gratis i la part clàssica tingui un cost, ¿ha suposat algun problema?



No, en absolut, més aviat al contrari; ha suposat una ampliació de negoci perquè s'ha obert mercat a sectors com l'immobiliari, que no tenia cabuda en la part clàssica, i l'automoció, per exemple, que dóna unes xifres d'uns 300 vehicles en venda a la part clàssica, davant uns 50.000 a la zona d'anuncis. També ha augmentat molt com a zona de contactes per a comunitats i temes laborals.

Es nota un augment de vendes en època de crisi o en dates assenyalades, com Nadal?



totalment; el negoci és clarament estacional. Quan s'acosta el Nadal hi ha un gran augment de vendes. El dia de més vendes a tot el món menys a Espanya és el 17 de desembre, perquè és just una setmana abans del dia 24, que suposa l'arribada dels regals amb el Pare Noel. Una altra data molt assenyalada és el 26 de novembre, perquè surten a internet moltes ofertes i descomptes; tradicionalment també s'han assolit màxims històrics de vendes en aquest dia. Els analistes pronostiquen com seran les vendes de Nadal a la vista dels resultats que mostrin les vendes per internet en aquesta data.

Com va arribar a aquest món de les vendes per internet?



Doncs va ser per casualitat; volia localitzar un videojoc que no era fàcil d'aconseguir i aquest va ser el meu primer contacte amb el món de les transaccions comercials per internet. Vaig saber d'un cas en què una persona intentava localitzar un comandament a distància per al seu televisor perquè la casa havia tancat; va aconseguir localitzar un a Austràlia, d'una persona que tenia el comandament però se li havia espatllat el televisor. Allò em va fascinar i vaig tenir clar que volia desenvolupar el meu futur professional a internet. Crec que és un camp en el qual s'ofereixen encara moltes possibilitats.

Res no pot fer ombra a internet ...



Bé ... el telèfon mòbil va guanyant terreny, però poden avançar a l'una.

Quines oportunitats i què trampes poden trobar-se en aquest camí a internet?



Les oportunitats, crec que cal saber buscar-les; gairebé tota la gent que vol posar en marxa un negoci a internet creu que el més important i valuós és tenir una bona idea, però generalment, això ja s'ha posat en marxa i existeix en un altre lloc; el que compta és detectar l'oportunitat per llançar-lo i donar-lo a conèixer en un lloc on encara no existeixi.



Respecte a les trampes, potser la principal sigui llançar alguna cosa pensant que a internet tot val, i igual que si muntes una botiga d'articles de luxe en un poble de 500 habitants, si no tens sector de mercat, serà un fracàs. Primer cal tenir clar el trànsit que pot tenir el nostre negoci, fins i tot abans que els costos i qualsevol altra cosa.

Quin és l'èxit d'eBay?



Podríem resumir-ho en tenir un bon producte, un bon servei, especialització i, per descomptat, ser el primer. A partir d'aquí es crea una comunitat tan tremenda que és difícil d'aturar.

Comparant-ho amb altres països, en quin nivell es troba Espanya?



Doncs depèn del segment; per exemple, està per sobre de la mitjana en viatges i entrades, però per sota de la mitjana europea a la resta de compres de béns. Es prima la comoditat i, sobretot, el preu, perquè pots aconseguir un estalvi superior al 30% en qualsevol producte. Un cop realitzada la primera compra i perdut la por, solen venir altres compres.



Una diferència important entre Espanya i la resta de països és la vida útil dels productes; aquí es tendeix a arraconar les coses que no s'utilitzen a casa o a tirar-les directament a les escombraries, però totes les coses poden tenir diverses vides i podem treure'ls una rendibilitat quan ja no les fem servir venent-les a una altra persona.

Això, a més, sona molt sostenible ...



Per descomptat. Els objectes tenen més d'una vida i reutilitzar és una bona idea, tant per a la butxaca com per al nostre entorn.

Com es crea un negoci a internet?



Doncs el primer i més obvi és tenir un URL, i després una marca per llançar. El més important és perdre la por i admetre, si cal, que has muntat una cosa que no ha funcionat. No és tan important el capital inicial, perquè generalment és molt menys del que es pensa.

Com s'aconsegueix que un negoci sigui rendible a internet?



Crec que la clau està en ser els primers que ofereixen el servei i en l'especialització per a ser capaç d'oferir alguna cosa que algú estigui buscant.

Quins consells pot oferir als emprenedors que vulguin muntar un negoci a internet?



El primer que podria dir-los és que comentin la seva idea amb els amics. Els joves tenen moltes ganes de tirar projectes endavant i solen tenir bones idees a aportar. A més, han de tenir en compte que, encara que ells no tinguin experiència, hi ha molta gent disposada a donar un cop de mà. No cal saber-ho tot, però sí saber buscar l'ajuda i els consells en el lloc adequat. El projecte és important, però potser és més important no llançar-se a aquest repte amb una idea totalment revolucionària, perquè són les que tenen més risc. Per donar les primeres passes és millor començar per alguna cosa més convencional que serveixi com a aprenentatge per experiències posteriors. Cal desterrar la idea del «pelotazo» que va fomentar el sector de la construcció, perquè això passa molt poques vegades i, quan passa, sol tenir bases poc sòlides per mantenir-lo durant molt de temps.

Com es forma, per reciclar-se i actualitzar els seus coneixements, un director general d'eBay?



Doncs la primera opció sol ser la formació que ens ofereix l'empresa, però a més, intento conrear totes les meves inquietuds professionals sempre en línia; i també tinc molt presents les xarxes socials. El món virtual ofereix un gran ventall de possibilitats per a la formació.