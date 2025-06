Jornada Anual Alumni 2011 Madrid

Divertirse en el trabajo se traduce en creatividad



Vega recomendó también a las empresas que se diviertan, con su propuesta de party business - let 's party. «El miedo y la tristeza no generan creatividad. La creatividad se produce cuando estamos a gusto, relajados y nos divertimos ». «Hacerlo bien ya no asegura nada», avisó a los profesionales.



Su recomendación fue abrirse al mundo y recordar que hoy «la red de contactos vale tanto como el currículo». También recordó que el único que no ha experimentado cambios desde hace una década ni los experimentará en la siguiente es tener un proyecto apasionante.



Por su parte, Ana María Llopis, con una dilatada carrera y experiencia profesional, inició su análisis con la pregunta ¿Cómo los valores afectan a las empresas? «Las empresas son organismos vivos. En los últimos 100 años, la vida media de las empresas ha pasado de 70 a 15 años », expuso, tras afirmar que hoy el debate es cómo innovar en un mundo donde la teoría mecanicista sobre las empresas ha muerto.

La innovación abierta



Sus claves para la innovación pasan por tres paradigmas, como son la imprescindible colaboración entre grupos, la sabiduría de las masas siempre superior a la de los individuos y la apertura como consigna de los nuevos tiempos. «Hoy la innovación abierta. Abre la puerta y el que no tengas dentro búscalo fuera », dijo. Ana María Llopis ilustró su conferencia con multitud de casos donde la apertura y la colaboración, incluso con competencia, fueron los ingredientes del éxito.