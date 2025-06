Jornada Anual Alumni 2011 Madrid

Divertir-se a la feina es tradueix en creativitat



Vega va recomanar també a les empreses que es diverteixin, amb la seva proposta de party business - let 's party. «La por i la tristesa no generen creativitat. La creativitat es produeix quan estem a gust, relaxats i ens divertim ». «Fer-ho bé ja no assegura res», va avisar els professionals.



La seva recomanació va ser obrir-se al món i recordar que avui «la xarxa de contactes val tant com el currículum». També va recordar que l'únic que no ha experimentat canvis des de fa una dècada ni els experimentarà en la següent és tenir un projecte apassionant.



Per la seva banda, Ana Maria Llopis, amb una dilatada carrera i experiència professional, va iniciar la seva anàlisi amb la pregunta Com els valors afecten les empreses? «Les empreses són organismes vius. En els últims 100 anys, la vida mitjana de les empreses ha passat de 70 a 15 anys », va exposar, després d'afirmar que avui el debat és com innovar en un món on la teoria mecanicista sobre les empreses ha mort.

La innovació és oberta



Les seves claus per a la innovació passen per tres paradigmes, com són la imprescindible col·laboració entre grups, la saviesa de les masses sempre superior a la dels individus i l'obertura com a consigna dels nous temps. «Avui la innovació és oberta. Obre la porta i el que no tinguis dins busca-ho fora », va dir. Ana María Llopis va il·lustrar la seva conferència amb multitud de casos on l'obertura i la col·laboració, fins i tot amb competència, van ser els ingredients de l'èxit.