Jornada Anual Alumni 2014 Barcelona

Cómo hacer un "networking" efectivo?

La encargada de romper el hielo fue la directora de Proyectos TIC, Rosaura Alastruey (@RosauraAlastruey): "Si no tienes nadie junto, muévete, y si conoces a quien tienes al lado, muévete también". Con este juego, demostraba que el "networking" o red es toda una filosofía de vida que implica una mentalidad abierta, mucha generosidad -dar para recibirla y saber seducir en poco tiempo. "Conocer gente no sirve de nada si no te recuerdan cuando quieren algo", explicó, y "la mayoría de oportunidades llegan porque alguien te recomienda".



Por ello, Alastruey propone construir esta red de manera constante -no sólo cuando perdemos el trabajo o necesitamos clientes- y hay que poner un conector, es decir una persona sociable con bastante contactos, que nos pueda presentar a quien nos necesita. Se trata de crear y mantener relaciones personales a largo plazo que representen un beneficio mutuo y esto, según Alastruey, responde a una fórmula matemática: la suma de información, comunicación, tiempo, objetivos y dinero.

Grandes y pequeños, de cabeza a los talleres

A continuación, los asistentes de la Jornada Anual UOC Alumni 2014 se repartieron entre cuatro talleres para adultos, mientras los más pequeños hacían volar la creatividad y potenciaban la capacidad emprendedora con la directora de TRESDOSÚ, Sandra Huerto (@SandraHuerto). En las aulas para grandes, Ricard Ruiz de Querol explicó cómo transformar un colectivo en una comunidad o un equipo de trabajo usando el Alineamiento; Rosaura Alastruey dio herramientas para aprender a sintetizar y comunicar un proyecto con efectividad, a captar la atención de nuestro interlocutor y seducir en cinco minutos; la directora de Cresàlida, Marta Zaragoza (@mzaragozad), habló de las competencias clave de un emprendedor, tanto en caso de éxito como de fracaso; y la profesora de la UOC Sandra Sanz (@ssanzm) y los ingenieros y voluntarios de Cáritas, Francisco Torras y Fernando Porta, trataron casos de movimientos sociales: la PAH, Empresas con corazón y Universidades con corazón.

Bajo el influjo de Küppers

Para emprender, de poco sirven los conocimientos, la metodología o la práctica si no ponemos la mejor actitud: entusiasmo, optimismo y pro-actividad. Va predicarlo con el ejemplo el profesor universitario y conferenciante Víctor Küppers (@vkuppers), convencido de que tratar bien a la gente, además de ser una responsabilidad social, hará que vivas más alegre. Para él, la valía de una persona es la suma de conocimientos y experiencia multiplicada por la actitud. Esta actitud, precisó, es lo que separa a las personas mayores de las mediocres, "la forma de jugar" las cartas que nos han tocado. "Ante el entorno tienes dos opciones: resignarse té y morir un poco cada día, o vivir con alegría e ilusión", porque "uno no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone". Esto, dijo, pasa por aprender a resolver las circunstancias -que no todo son drames- y buscar ilusiones, si no se tienen.



La ponencia de Küppers fue la última de esta jornada anual dedicada al Espíritu de Superación y la Actitud Emprendedora, antes de que el rector Josep Antoni Planell y los mismos graduados con sus aportaciones pusieran el punto final. Hay deberes que hacer. Entre las diversas propuestas, los UOC Alumni buscan vías efectivas para difundir el conocimiento, compartir experiencia con otras personas y establecer nexos efectivos. El "networking" iniciado en este entorno físico sigue ahora en la red. Lo intentamos?