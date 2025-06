Jornada Anual Alumni 2014 Barcelona

Com fer un "networking" efectiu?

L'encarregada de trencar el gel va ser la directora de Proyectos TIC, Rosaura Alastruey (@RosauraAlastruey): "Si no tens ningú al costat, mou-te; i si coneixes a qui tens al costat, mou-te també". Amb aquest joc, demostrava que el "networking" o fer xarxa és tota una filosofia de vida que implica una mentalitat oberta, molta generositat –donar per rebre– i saber seduir en poca estona. "Conèixer gent no serveix de res si no et recorden quan volen alguna cosa", va explicar, i "la majoria d'oportunitats arriben perquè algú et recomana".



Per això, Alastruey proposa construir aquesta xarxa de manera constant –no només quan perdem la feina o ens calen clients– i cal posar-hi un connector, és a dir una persona sociable amb prou contactes, que ens pugui presentar a qui ens necessita. Es tracta de crear i mantenir relacions personals a llarg termini que representin un benefici mutu i això, segons Alastruey, respon a una fórmula matemàtica: la suma d'informació, comunicació, temps, objectius i diners.

Grans i petits, de cap als tallers

A continuació, els assistents de la Jornada Anual UOC Alumni 2014 van repartir-se entre quatre tallers per a adults, mentre els més petits feien volar la creativitat i potenciaven la capacitat emprenedora amb la directora de TRESDOSÚ, Sandra Huerto (@SandraHuerto). A les aules per a grans, Ricard Ruiz de Querol va explicar com transformar un col·lectiu en una comunitat o un equip de treball usant l'Alineament; Rosaura Alastruey va donar eines per aprendre a sintetitzar i comunicar un projecte amb efectivitat, a captar l'atenció del nostre interlocutor i a seduir en cinc minuts; la directora de Cresàlida, Marta Zaragoza (@mzaragozad), va parlar de les competències clau d'un emprenedor, tant en cas d'èxit com de fracàs; i la professora de la UOC Sandra Sanz (@ssanzm) i els enginyers i voluntaris de Càritas, Francisco Torras i Fernando Porta, van tractar casos de moviments socials: la PAH, Empreses amb cor i Universitats amb cor.

Sota l'influx de Küppers

Per emprendre, de poc serveixen els coneixements, la metodologia o la pràctica si no hi posem la millor actitud: entusiasme, optimisme i pro-activitat. Va predicar-ho amb l'exemple el professor universitari i conferenciant Víctor Küppers (@vkuppers), convençut que tractar bé a la gent, a més de ser una responsabilitat social, farà que visquis més alegre. Per a ell, la vàlua d'una persona és la suma de coneixements i experiència multiplicada per l'actitud. Aquesta actitud, va precisar, és el que separa les persones grans de les mediocres, "la forma de jugar" les cartes que ens han tocat. "Davant l'entorn tens dues opcions: resignar-te i morir una mica cada dia, o viure amb alegria i il·lusió", perquè "un no és responsable de la cara que té, però sí de la cara que posa". Això, va dir, passa per aprendre a resoldre les circumstàncies –que no tot són drames– i buscar il·lusions, si no se'n tenen.



La ponència de Küppers va ser la darrera d'aquesta jornada anual dedicada a l'Esperit de Superació i l'Actitud Emprenedora, abans que el rector Josep Antoni Planell i els mateixos graduats amb les seves aportacions posessin el punt final. Hi ha deures a fer. Entre les diverses propostes, els UOC Alumni volen trobar vies efectives per difondre el coneixement, compartir experiència amb altres persones i establir-hi nexes efectius. El "networking" iniciat en aquest entorn físic segueix ara a la xarxa. Ho intentem?