¿Cómo te presentarías en el terreno personal….



Diría que soy muy curiosa, me gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Disfruto de la vida y la veo como una aventura. Y me gusta mucho conocer gente.

…y profesionalmente?

Trabajé muchos años como asistente ejecutiva, pero recientemente cambié de rumbo y estoy trabajando como analista. Parte de mi trabajo consiste en realizar verificaciones de diligencia debida, evaluaciones de riesgos y análisis geopolíticos relacionados con los intereses comerciales de la empresa.

Formas parte del grupo UOC Alumni de Madrid y participas en todas las iniciativas que desde la universidad se proponen. ¿Qué significa para tí?

Disfruto siendo parte del grupo UOC Alumni en Madrid porque puedo conocer a otros graduados y graduadas y aprender sobre las iniciativas y proyectos interesantes que llevan a cabo o en las que están involucrados. El grupo está lleno de gente muy talentosa e innovadora.

¿Qué ha significado profesionalmente para tí graduarte?

Graduarme no sólo me permitió cumplir uno de mis sueños, sino que también me ayudó a cambiar de rumbo profesional.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos desde el punto de vista profesional?

¡No dejes de aprender nunca! Lee, viaja y utiliza las experiencias de la vida para lograr tus objetivos. ¡Ten paciencia y nunca te rindas!

¿Cuáles crees que son los principales retos a los que nos enfrentamos social y profesionalmente en tu sector en los próximos 10 años?

La inteligencia artificial y cómo determinar las fuentes de información va a ser un gran desafío. Ya lo estamos enfrentando, y será más desafiante a medida que se desarrolle la tecnología.