Com et presentaries en el terreny personal…



Diria que soc molt curiosa, m'agrada aprendre i descobrir coses noves. Gaudeixo de la vida i la veig com una aventura. I m'agrada molt conèixer gent.

…i en el professional?

Vaig treballar molts anys com a assistent executiva, però recentment vaig canviar de rumb i ara estic treballant com a analista. Part del meu treball consisteix a realitzar verificacions de diligència deguda, avaluacions de riscos i anàlisis geopolítiques relacionades amb els interessos comercials de l'empresa.

Formes part del grup UOC Alumni de Madrid i participes en totes les iniciatives que des de la universitat es proposen. Què significa per a tu?

Gaudeixo sent part del grup UOC Alumni a Madrid perquè puc conèixer a altres graduats i graduades i aprendre sobre les iniciatives i projectes interessants que duen a terme o en les quals estan involucrats. El grup està ple de gent molt talentosa i innovadora.

Què ha significat professionalment per a tu graduar-te?

Graduar-me no sols em va permetre complir un dels meus somnis, sinó que també em va ajudar a canviar de rumb professionalment.

Què li recomanaries a algú que vulgui seguir els teus passos des del punt de vista professional?

No deixis d'aprendre mai! Llegeix, viatja i utilitza les experiències de la vida per a aconseguir els teus objectius. Tingues paciència i mai et rendeixis!

Quins creus que són els principals reptes als quals ens enfrontem social i professionalment en el teu sector en els pròxims 10 anys?

La intel·ligència artificial i com determinar les fonts d'informació serà un gran desafiament. Ja ho estem enfrontant, i serà més desafiador a mesura que es desenvolupi la tecnologia.