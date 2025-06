¿Cómo te presentarías desde el punto de vista personal?

Vallisoletana de nacimiento, pero adoptada por la preciosa ciudad de Granada. Me considero una persona inquieta, no conformista, activa, segura de sí misma y capaz de aprovechar y exprimir cada segundo de todos los días. Fuerza, amor, energía, inquietud y pasión… Así soy yo. A mis 43 años, me enorgullece poder decir que tengo una familia maravillosa que hace que no me detenga ante nada. Con un espíritu y un ánimo contagiosos, ayudo y alimento de ilusión a todos los que me rodean, con pasión y entusiasmo. No temo enfrentarme a cualquier desafío que la vida me presente. Soy optimista, busco siempre el lado bueno de las cosas. Procuro irradiar energía, confianza e inspiración. Ayudo a crecer a los míos y procuro ser fuente de inspiración para los demás, para que crean en sí mismos y alcancen sus metas. Me preocupo por hacer las cosas bien, y me vuelco en apoyar a todos aquellos en los que confío, protegiéndolos y compartiendo risas y momentos especiales. Soy amante de la naturaleza, los conciertos, el mar, las puestas de sol infinitas y los pies enterrados en la arena de una playa perdida en el lugar más maravilloso del mundo. Soy exploradora y una viajera inquieta, amante de descubrir rincones secretos… ¡Así soy yo!

¿Y desde el punto de vista profesional?

Me siento afortunada de poder desarrollarme profesionalmente en el ámbito que más me apasiona: la docencia. Tengo el privilegio de poder guiar a mentes jóvenes y ayudarles en sus pequeños o grandes desafíos. Coordino un proyecto para alumnos de altas capacidades y también formo parte de la comisión de convivencia escolar. Me considero fuente de inspiración para que cada uno pueda descubrir su potencial y consiga alcanzar sus metas. Me gusta crear entornos de aprendizaje estimulantes y brindar a cada estudiante oportunidades y desafíos que le permitan aprovechar al máximo su potencial, para que pueda crecer en un entorno seguro y feliz.

Además, soy tutora de la UOC en el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Esta labor me resulta muy gratificante, porque me da la oportunidad de acompañar a estudiantes que, como yo, decidieron involucrarse, en un momento determinado de su vida, en el camino que les permitiría avanzar y dar un paso adelante en su vida personal y su carrera profesional.

¿Qué ha significado profesionalmente para ti graduarte?

Mi afán de mejora continua y de querer hacer las cosas bien me llevó a poder ampliar mi formación. Es algo que considero primordial en el ámbito docente: nunca podemos dejar de formarnos y de aprender. Cada niño, cada familia y cada centro suponen un reto para los docentes. Ampliar mis conocimientos en el ámbito de la psicopedagogía ha sido un logro que me ha brindado una base sólida de conocimientos y habilidades que, desde el primer momento, he podido aplicar. Me ha permitido comprender las complejidades del proceso de aprendizaje y desarrollo, así como llevar a cabo las estrategias para garantizar un aprendizaje significativo en un ambiente inclusivo. He podido ampliar mi perspectiva como docente y adquirir herramientas y enfoques prácticos para poder detectar e identificar las necesidades de los estudiantes. Esto me permite diseñar programas de intervención individualizados y adaptar las estrategias educativas según sus capacidades, para que los estudiantes superen sus dificultades y alcancen su máximo potencial. He ampliado mi visión y mi capacidad de coordinarme con diferentes equipos multidisciplinarios, siempre buscando el beneficio de cada niño y actuando con criterio ante cada circunstancia compleja, que he podido transformar en oportunidad.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera seguir tus pasos desde el punto de vista profesional?

Cada camino profesional es único; lo más importante es seguir las pasiones y los valores de cada uno.

Desde el punto de vista del ámbito educativo, en primer lugar, recomendaría una formación académica de calidad y continua a lo largo de todo el desarrollo profesional. Que investiguen y comprendan en profundidad el campo en el que desarrollan su profesión, porque esto les ayudará a ampliar su visión. Que consideren posibles áreas de especialización que puedan explorar. Además, que adquieran una experiencia práctica en centros educativos que les permita aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales. Que cultiven habilidades de comunicación y empatía, ya que será fundamental interactuar con estudiantes, familias, docentes y otros profesionales. De esta forma, podrán establecer relaciones de confianza, llegar a comprender las necesidades de los demás y crear espacios de trabajo colaborativos. Que desarrollen una red de contactos conectando con otros profesionales del mismo ámbito, para poder obtener oportunidades laborales y mantenerse al tanto de las novedades en el campo docente. Que sean curiosos y mantengan la pasión del primer día, buscando crecer profesionalmente. Y que se desarrollen buscando oportunidades desde el punto de vista personal y profesional, para impulsar su talento. Con dedicación y perseverancia, podrán construir una carrera gratificante.