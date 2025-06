Com et presentaries des del punt de vista personal?

Val·lisoletana de naixement, però adoptada per la preciosa ciutat de Granada. Em considero una persona inquieta, no conformista, activa, segura de si mateixa i capaç d'aprofitar i esprémer cada segon del dia. Força, amor, energia, inquietud i passió… Així soc jo. Als 43 anys, estic orgullosa de poder dir que tinc una família meravellosa que fa que no m'aturi davant de res. Amb un esperit i un ànim contagiosos, ajudo i alimento d'il·lusió tothom que m'envolta, amb passió i entusiasme. No em fa por enfrontar-me a qualsevol repte que em presenti la vida. Soc optimista, busco sempre el costat bo de les coses. Procuro irradiar energia, confiança i inspiració. Ajudo a créixer els meus i procuro ser font d'inspiració per als altres, perquè creguin en si mateixos i aconsegueixin les seves metes. Em preocupo de fer les coses bé, i m'aboco a fer costat a les persones en les quals confio, protegint-les i compartint riures i moments especials. Soc amant de la naturalesa, els concerts, el mar, les postes de sol infinites i els peus enterrats entre la sorra d'una platja perduda al lloc més meravellós del món. Soc exploradora i una viatgera inquieta, amant de descobrir racons secrets… Així soc jo!

I des del punt de vista professional?

Em sento afortunada de poder desenvolupar-me professionalment en l'àmbit que m'apassiona més: la docència. Tinc el privilegi de poder guiar ments joves i ajudar-les en els seus petits o grans reptes. Coordino un projecte per a alumnes d'altes capacitats i també formo part de la comissió de convivència escolar. Em considero font d'inspiració perquè cadascú pugui descobrir el seu potencial i assoleixi les seves metes. M'agrada crear entorns d'aprenentatge estimulants i oferir a cada estudiant oportunitats i reptes que li permetin aprofitar al màxim el seu potencial, perquè pugui créixer en un entorn segur i feliç.

A més, soc tutora de la UOC al màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Aquesta tasca em resulta molt gratificant, perquè em dona l'oportunitat d'acompanyar estudiants que, com jo, van decidir involucrar-se, en un moment determinat de la vida, en el camí que els permetria avançar i fer un pas endavant en la seva vida personal i la seva carrera professional.

Què ha significat per a tu graduar-te des del punt de vista professional?

L'afany de millora contínua i de voler fer les coses bé em va portar a poder ampliar la meva formació. És una cosa que considero primordial en l'àmbit docent: mai podem deixar de formar-nos i d'aprendre. Cada infant, cada família i cada centre comporten un repte per als docents. El fet d'ampliar els meus coneixements en l'àmbit de la psicopedagogia ha estat una fita que m'ha proporcionat una base sòlida de coneixements i habilitats que, des del primer moment, he pogut aplicar. M'ha permès comprendre les complexitats del procés d'aprenentatge i desenvolupament, a més de dur a terme les estratègies per garantir un aprenentatge significatiu en un ambient inclusiu. He pogut ampliar la meva perspectiva com a docent i adquirir eines i enfocaments pràctics per poder detectar i identificar les necessitats dels estudiants. Això em permet dissenyar programes d'intervenció individualitzats i adaptar les estratègies educatives segons les seves capacitats, perquè els estudiants superin les seves dificultats i assoleixin el seu màxim potencial. He ampliat la meva visió i la meva capacitat de coordinar-me amb diferents equips multidisciplinaris, sempre buscant el benefici de cada infant i actuant amb criteri davant cada circumstància complexa, que he pogut transformar en oportunitat.