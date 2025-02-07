Antoní Castañer es alumni UOC del grado de Psicopedagogía, profesor de educación secundaria y de formación de personas adultas en Alicante. Trabajaba en la administración pública hasta que estudió Pedagogía, Psicopedagogía y Magisterio, y desde hace veinte años se dedica a la docencia.

¿Cómo te definirías?

Soy inquieto e innovador. Me gusta estar en formación continua, estoy cursando el segundo doctorado por gusto, no lo necesito para el trabajo. Además de la docencia, me gusta la investigación. No lo hago para promocionarme laboralmente, sino para contribuir de algún modo a mejorar nuestro sistema educativo.

¿En qué consiste tu investigación?

En un problema de edadismo. Una de las carencias del sistema educativo español en la formación para personas adultas es que no se contempla la educación artística, musical o deportiva. Son unas disciplinas que también deberían formar parte del aprendizaje y de la vida de las personas adultas. Estoy analizando en qué centros de formación de personas adultas se hace un aprendizaje de la música de forma extracurricular, para acabar proponiendo una especie de libro blanco y que se incorporen al currículo.

¿Qué recuerdo tienes como estudiante de la educación obligatoria?

Era un sistema educativo completamente diferente, basado en la repetición y el aprendizaje memorístico, y que ahora con internet y la IA no tiene ningún sentido. Soy del 71, por lo tanto, soy de la generación de la EGB, BUP y COU, que eran bastante exigentes con el alumnado. Lo que necesitamos actualmente es un sistema que acompañe y forme al alumnado para que pueda buscar, seleccionar y discernir cuál es la mejor información, y esto implica una educación completamente distinta.

Cuando empezaste a ser docente, ¿pensabas en algún referente?

Recuerdo a un profesor de historia que era maravilloso. Nos hacía sentir su pasión y sobre todo nos invitaba a ser críticos. También tuve un profesor de lengua y literatura que él mismo preparaba los materiales, y todavía los conservo encuadernados.

¿Qué los diferenciaba?

La vocación. Hay docentes que son grandes profesionales de su sector, pero no les gusta la docencia. Habría que evaluar nuestro trabajo, así se podría poner en valor a los buenos docentes.