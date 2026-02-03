Cómo matricularte en grados
Aquí puedes consultar el proceso de matriculación de los grados online de la UOC que también puedes encontrar en la página específica del programa que quieres cursar.
La matriculación paso a paso
La UOC dispone de varias modalidades de matrícula según la titulación. Para saber los pasos para matricularte, consulta la página de los estudios que quieras cursar.
Decide tus estudios y consulta el calendario de matriculación.
¿Tienes dudas? Solicita información y desde la UOC nos pondremos en contacto contigo.
Para grados o másteres universitarios, debes solicitar el acceso al Campus Virtual, un trámite gratuito y sin compromiso. Un tutor te asesorará en el momento de hacer la matrícula.
Consulta el proceso de matriculación
¡Te damos la bienvenida a la UOC!
Prepárate para empezar a estudiar. Entra en las aulas, conoce a los compañeros y los profesores, consulta los recursos de aprendizaje, descubre la Biblioteca y todos los servicios de la universidad.
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Facilidades económicas
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Descuentos para matrícula anticipada
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Pago fraccionado en cuotas
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Becas, ayudas y descuentos
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Condiciones especiales para empresas
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Apoyo a deportistas de competición
¿Cuándo puedes matricularte?
En la UOC puedes matricularte en dos momentos distintos del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interese cursar.
Matriculación a partir de abril
para empezar el curso en septiembre u octubre
Matriculación a partir de noviembre
para empezar el curso en febrero o marzo
104.501 graduados y graduadas
90% estudiantes que estudian y trabajan
84% volvería a elegir la UOC
Todos los descuentos
Para facilitar la incorporación y asesoramiento a los nuevos estudiantes, las matrículas efectuadas en el período correspondiente tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20% sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje ". En una primera matrícula semestral estándar este descuento puede representar hasta un 8% del precio total de la matrícula.
Los estudiantes que hayan obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades realizadas en cualquier centro universitario tienen un descuento del 85% del precio de crédito.
Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa que se matriculen para cursar estudios en centros docentes sostenidos con fondos públicos disfrutan de las exenciones o bonificaciones que prevé la normativa vigente (Decreto 118/2015 de la Generalitat de Cataluña). En el ámbito universitario son las siguientes:
- Familias numerosas de categoría especial: si eres miembro de esta categoría, tienes derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y administrativo.
- Familias numerosas de categoría general: si eres miembro de esta categoría, tienes derecho a la bonificación del 50% de los precios públicos de la matrícula.
Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que se matriculan para cursar enseñanzas universitarias oficiales tienen derecho a un descuento igual al precio público del crédito fijado para cada curso académico por la Generalitat de Cataluña.
Las personas que hayan sido víctimas de actos terroristas, su cónyuge y los hijos o hijas que se matriculen para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente y administrativo.
Las víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja y sus hijos o hijas dependientes que se matriculen para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente y administrativo.
Los estudiantes con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato que se matriculen para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante el primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato, sólo se podrá pedir la primera vez que los estudiantes se matriculen en unos estudios universitarios.
UOC Alumni: 10% de descuento
Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o postgrado propio en la UOC.
El descuento de la comunidad Alumni sólo se aplica sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje. El resto de conceptos están marcados por el Decreto de Precios de la Generalitat.
Si puede acogerse a este descuento, será necesario que en el momento de hacer la matrícula indique un código en el apartado Condiciones especiales. Los códigos de descuento los encontrareis en la web de Alumni.
Este descuento sobre precios FUOC será acumulable al descuento por matrícula anticipada.
La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y dan apoyo a la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.
Los profesionales vinculados a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC se podrán beneficiar de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la universidad.
Los estudiantes considerados deportistas de competición, federados en la UFEC o bien vinculados al CAR de Sant Cugat, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.
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