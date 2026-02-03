Cómo matricularte en másters, posgrados y especializaciones
Si tu opción es estudiar uno de los programas de formación de posgrado de la UOC, aquí puedes consultar cuál es el proceso de matrícula.
La matriculación paso a paso
La UOC dispone de varias modalidades de matrícula según la titulación. Para saber los pasos para matricularte, consulta la página de los estudios que quieras cursar.
Decide tus estudios y consulta el calendario de matriculación.
¿Tienes dudas? Solicita información y desde la UOC nos pondremos en contacto contigo.
Para grados o másteres universitarios, debes solicitar el acceso al Campus Virtual, un trámite gratuito y sin compromiso. Un tutor te asesorará en el momento de hacer la matrícula.
Consulta el proceso de matriculación
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Prepárate para empezar a estudiar. Entra en las aulas, conoce a los compañeros y los profesores, consulta los recursos de aprendizaje, descubre la Biblioteca y todos los servicios de la universidad.
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Facilidades económicas
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Descuentos para matrícula anticipada
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Pago fraccionado en cuotas
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Becas, ayudas y descuentos
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Condiciones especiales para empresas
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Apoyo a deportistas de competición
¿Cuándo puedes matricularte?
En la UOC puedes matricularte en dos momentos distintos del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interese cursar.
Matriculación a partir de abril
para empezar el curso en septiembre u octubre
Matriculación a partir de noviembre
para empezar el curso en febrero o marzo
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90% estudiantes que estudian y trabajan
84% volvería a elegir la UOC
Todos los descuentos
Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC estudios de ateneo, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Otoño, de invierno o de verano, cursos de formación a medida (UOC Corporate), o una especialización. Si está estudiando un grado o máster universitario pero aún no se ha titulado también se le aplicará el descuento de comunidad.
Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o postgrado propio en la UOC.
Puedes obtener este descuento si tienes algún vínculo con una empresa asociada a la UOC.
La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y dan apoyo a la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.
Los profesionales vinculados a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC se podrán beneficiar de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la universidad.
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