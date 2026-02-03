Cómo matricularte en másters, posgrados y especializaciones

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y dan apoyo a la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Los profesionales vinculados a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC se podrán beneficiar de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la universidad.