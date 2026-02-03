Com matricular-te en màsters, postgraus i especialitzacions
Si la teva opció és estudiar un dels programes de formació de postgrau de la UOC, aquí pots consultar quin és el procés de matriculació.
La matrícula pas a pas
Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que millor s'adapta a tu.
- · Troba els tus estudis per titulació. Podràs titular-te en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctoratss, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.
- · Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la universitat.
Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.
Tens dubtes? Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés ... o altres temes que vulguis consultar.
Per a màsters, postgraus, cursos i especialitzacions, pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.
Prepara't per començar a estudiar: entra a les aules, coneix als companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.
Quan et pots matricular?
Matriculació a partir de l'abril
per començar el curs al setembre o octubre
Matriculació a partir del novembre
per començar el curs al febrer o març
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Facilitats econòmiques
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Descomptes per a matrícula anticipada
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Pagament fraccionat en quotes
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Beques, ajuts i descomptes
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Condicions especials per a empreses
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Suport a esportistes de competició
104.501 graduats i graduades
90% estudiants que estudien i treballen
84% tornaria a triar la UOC
Tots els descomptes
Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.
Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.
Pots obtenir aquest descompte si tens algun vincle amb una empresa associada a la UOC.
La UOC ofereix descomptes a les empreses que participen en la formació dels seus professionals i hi donen suport, previ acord amb la UOC.
Els professionals vinculats a qualsevol empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es podran beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat.
Sessions informatives
Coneix el model pedagògic i l'oferta formativa de la UOC.
Participa-hi de manera online.
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L'opinió dels nostres graduats
Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.
Daniel Marchante
Helena Guillén
Manel Vicenç
Alba Camacho
José Miguel González
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