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Com matricular-te en màsters, postgraus i especialitzacions

Si la teva opció és estudiar un dels programes de formació de postgrau de la UOC, aquí pots consultar quin és el procés de matriculació.

La matrícula pas a pas

Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que millor s'adapta a tu.

  • · Troba els tus estudis per titulació. Podràs titular-te en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctoratss, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.

Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.

Tens dubtes? Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés ... o altres temes que vulguis consultar.

Omple el formulari de sol·licitud d'informació

Per a màsters, postgraus, cursos i especialitzacions, pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.

Prepara't per començar a estudiar: entra a les aules, coneix als companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.

Quan et pots matricular?

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per començar el curs al febrer o març

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

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104.501 graduats i graduades

90% estudiants que estudien i treballen

84% tornaria a triar la UOC

Tots els descomptes

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Pots obtenir aquest descompte si tens algun vincle amb una empresa associada a la UOC.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que participen en la formació dels seus professionals i hi donen suport, previ acord amb la UOC.

Els professionals vinculats a qualsevol empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es podran beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat.

Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

Sessions informatives

Coneix el model pedagògic i l'oferta formativa de la UOC.

Participa-hi de manera online.

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Pagament fraccionat

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

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L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Daniel Marchante video link
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Helena Guillén video link
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

Manel Vicenç video link
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Alba Camacho video link
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

José Miguel González video link
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González

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