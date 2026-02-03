El procés de matrícula a la UOC
La UOC disposa de diferents modalitats de matrícula segons la titulació triada.
Si vols començar uns estudis a la UOC, consulta el procés de matriculació a la pàgina específica de la titulació que vulguis cursar.
Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que s'adapta més a tu.
- Troba els teus estudis per titulació. Et podràs titular en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctorats, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.
- Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la Universitat.
Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.
Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés... o altres temes que vulguis consultar.
Per a matricular-te en un grau o màster universitari ho has de fer des del Campus Virtual. Sol·licita, de franc i sense compromís, l'accés al Campus:
- Tindràs l'assessorament personalitzat d'un tutor que t'orientarà en la tria d'assignatures.
- Podràs saber el preu exacte de la matrícula i consultar convalidacions.
- I et podràs matricular.
Per a altres tipus d'estudis (màsters, postgraus, cursos d'idiomes...), pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.
Et donem la benvinguda a la UOC!
Prepara't per a començar a estudiar: entra a les aules, coneix els companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.
Quan et pots matricular?
A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.
Matriculació a partir de l' abril
per començar el curs al setembre o octubre
Matriculació a partir de l' abril
per començar el curs al setembre o octubre
Tens preguntes sobre la matrícula?
En tot moment pots consultar les preguntes més freqüents que t'informen sobre tot el procés de matrícula a la UOC.
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Pagament fraccionat
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Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.
Oferta formativa
Per què escollir la UOC?
Avalada per les graduades i graduats
El 84% tornaria a triar la UOC.
Reconeguda per les empreses
Un 90% estudia i treballa.
Premis internacionals
Reconeixements a la seva trajectòria, qualitat, innovació i excel·lència.
La UOC en xifres
87.000 estudiants
104.501 graduats i graduades
6.344 docents
Model educatiu
Com s'ensenya i s'aprèn a la UOC?
10 motius per a triar la UOC
Coneix 10 raons per escollir la UOC