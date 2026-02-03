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El procés de matrícula a la UOC

La UOC disposa de diferents modalitats de matrícula segons la titulació triada.

Si vols començar uns estudis a la UOC, consulta el procés de matriculació a la pàgina específica de la titulació que vulguis cursar.

Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que s'adapta més a tu.

  • Troba els teus estudis per titulació. Et podràs titular en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctorats, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.
  • Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la Universitat.

Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.

Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés... o altres temes que vulguis consultar.

Emplena el formulari de sol·licitud d'informació

Per a matricular-te en un grau o màster universitari ho has de fer des del Campus Virtual. Sol·licita, de franc i sense compromís, l'accés al Campus:

  • Tindràs l'assessorament personalitzat d'un tutor que t'orientarà en la tria d'assignatures.
  • Podràs saber el preu exacte de la matrícula i consultar convalidacions.
  • I et podràs matricular.

Per a altres tipus d'estudis (màsters, postgraus, cursos d'idiomes...), pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.

Et donem la benvinguda a la UOC!

Prepara't per a començar a estudiar: entra a les aules, coneix els companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.  

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l' abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l' abril

per començar el curs al setembre o octubre

Tens preguntes sobre la matrícula?

En tot moment pots consultar les preguntes més freqüents que t'informen sobre tot el procés de matrícula a la UOC.

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  • Pagament fraccionat

  • Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

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Oferta formativa

Per què escollir la UOC?

Avalada per les graduades i graduats

El 84% tornaria a triar la UOC.

Reconeguda per les empreses

Un 90% estudia i treballa.

Premis internacionals

Reconeixements a la seva trajectòria, qualitat, innovació i excel·lència.

La UOC en xifres

87.000 estudiants

104.501 graduats i graduades

6.344 docents

Model educatiu

Com s'ensenya i s'aprèn a la UOC?

10 motius per a triar la UOC

Coneix 10 raons per escollir la UOC

Estudiar a la UOC en 7 vídeos

La Comunitat de graduats UOC Alumni