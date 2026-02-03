Sol·licita informació
Campus

El procés de matrícula a la UOC

La UOC disposa de diferents modalitats de matrícula segons la titulació triada.

Si vols començar uns estudis a la UOC, consulta el procés de matriculació a la pàgina específica de la titulació que vulguis cursar.

Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que s'adapta més a tu.

  • Troba els teus estudis per titulació. Et podràs titular en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctorats, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.
  • Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la Universitat.

Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.

Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés... o altres temes que vulguis consultar.

Emplena el formulari de sol·licitud d'informació

Per a matricular-te en un grau o màster universitari ho has de fer des del Campus Virtual. Sol·licita, de franc i sense compromís, l'accés al Campus:

  • Tindràs l'assessorament personalitzat d'un tutor que t'orientarà en la tria d'assignatures.
  • Podràs saber el preu exacte de la matrícula i consultar convalidacions.
  • I et podràs matricular.

Per a altres tipus d'estudis (màsters, postgraus, cursos d'idiomes...), pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.

Et donem la benvinguda a la UOC!

Prepara't per a començar a estudiar: entra a les aules, coneix els companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.  

  • Pagament fraccionat

  • Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessi cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per començar el curs al febrer o març

Tens preguntes sobre la matrícula?

En tot moment pots consultar les preguntes més freqüents que t'informen sobre tot el procés de matrícula a la UOC.

Informa-te'n

Sessions informatives

Coneix el model pedagògic i l'oferta formativa de la UOC.

Participa-hi de manera online.

Informa-te'n

Oferta formativa

Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Daniel Marchante video link
Tenir una flexibilitat d'horaris absoluta em va permetre fer el màster

Daniel Marchante

Helena Guillén video link
Realment em trobo realitzada. Ara, quan parlo, sé del que parlo.

Helena Guillén

Manel Vicenç video link
La UOC t'ofereix competències, perquè el que necessites és saber-te adaptar en cada moment

Manel Vicenç

Alba Camacho video link
Volia créixer professionalment. La UOC m'ha ofert no estancar-me

Alba Camacho

José Miguel González video link
Des de que vaig acabar el grau, he tingut un desenvolupament a la meva empresa

José Miguel González