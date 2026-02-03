El procés de matrícula a la UOC
La UOC disposa de diferents modalitats de matrícula segons la titulació triada.
Si vols començar uns estudis a la UOC, consulta el procés de matriculació a la pàgina específica de la titulació que vulguis cursar.
Explora el web de la UOC i descobreix l'oferta formativa que s'adapta més a tu.
- Troba els teus estudis per titulació. Et podràs titular en graus, màsters universitaris, formació de postgrau, doctorats, cursos d'idiomes, seminaris i assignatures lliures.
- Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la Universitat.
Per a més informació, consulta la pàgina específica dels estudis que vulguis cursar.
Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el programa, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés... o altres temes que vulguis consultar.
Per a matricular-te en un grau o màster universitari ho has de fer des del Campus Virtual. Sol·licita, de franc i sense compromís, l'accés al Campus:
- Tindràs l'assessorament personalitzat d'un tutor que t'orientarà en la tria d'assignatures.
- Podràs saber el preu exacte de la matrícula i consultar convalidacions.
- I et podràs matricular.
Per a altres tipus d'estudis (màsters, postgraus, cursos d'idiomes...), pots formalitzar la matrícula directament des de la pàgina dels estudis que hagis triat.
Et donem la benvinguda a la UOC!
Prepara't per a començar a estudiar: entra a les aules, coneix els companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.
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Pagament fraccionat
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Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.
Quan et pots matricular?
A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessi cursar.
Matriculació a partir de l'abril
per començar el curs al setembre o octubre
Matriculació a partir del novembre
per començar el curs al febrer o març
Tens preguntes sobre la matrícula?
En tot moment pots consultar les preguntes més freqüents que t'informen sobre tot el procés de matrícula a la UOC.
Sessions informatives
Coneix el model pedagògic i l'oferta formativa de la UOC.
Participa-hi de manera online.
Oferta formativa
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
L'opinió dels nostres graduats
Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.
Daniel Marchante
Helena Guillén
Manel Vicenç
Alba Camacho
José Miguel González