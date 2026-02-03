Solicita información
Campus

Treinta años innovando.
Hoy, con IA.

Pioneros en incorporar la IA generativa en nuestro modelo educativo y en nuestros programas formativos.

En la UOC integramos la inteligencia artificial en nuestro modelo docente con una visión humanista, ética y orientada al impacto real.

Además, contamos con una amplia oferta de programas para formar a los profesionales que liderarán esta transformación.

+10k

empresas colaboran con nosotros con prácticas presenciales o virtuales

89%

de tasa de empleo entre nuestro estudiantado

Formación en IA para lograr tus objetivos

Elige entre programas con duraciones y niveles de especialización distintos, desde cursos de corta duración hasta titulaciones oficiales.

Titulaciones
oficiales

Másteres
y posgrados

Diplomas de experto
y de especialización

Cursos
de corta duración

¿Cómo incorporamos la IA a tu formación?

Integramos la IA en el modelo docente

Somos la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial de forma transversal en su modelo docente.

IA con rigor académico y enfoque ético

Orientamos de forma crítica sobre cómo utilizar la IA en cada actividad formativa para ayudar al estudiantado en su proceso de aprendizaje.

Contenidos en IA y licencia gratuita de Gemini

Programas con conocimientos especializados sobre IA que incluyen una licencia de Gemini.

Incluimos un curso gratuito de IA

Durante el primer semestre del grado o máster universitario, puedes realizar un curso de IA especializada en tu ámbito profesional.

Máster de FP de Inteligencia Artificial y Big Data

Ver toda la información

Especialízate en IA con la Formación Profesional

Y después de graduarte como técnico superior en informática, en el máster de FP en IA y Big Data aprenderás a aplicar sistemas de IA para mejorar la productividad y gestionar grandes volúmenes de datos.  ¡Infórmate!

Universidad 100 % online
La UOC, la mejor universidad online

Somos la universidad online de España mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria, como el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o el U-Ranking 2025.

img

¿Por qué escoger la UOC?

Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas

77 % volvería a elegir la UOC

81 % está satisfecho con la titulación obtenida

Reconocimiento por parte de las empresas

Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones

Comunidad académica amplia

Más de 97.500 estudiantes activos

133.00 personas tituladas

Metodología online de calidad

Modelo educativo centrado en el estudiante

Acompañamiento docente personalizado

Una metodología compatible con la vida laboral

91 % compagina estudios con trabajo

Premios y reconocimientos internacionales

A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?