Treinta años innovando.
Hoy, con IA.
Pioneros en incorporar la IA generativa en nuestro modelo educativo y en nuestros programas formativos.
En la UOC integramos la inteligencia artificial en nuestro modelo docente con una visión humanista, ética y orientada al impacto real.
Además, contamos con una amplia oferta de programas para formar a los profesionales que liderarán esta transformación.
empresas colaboran con nosotros con prácticas presenciales o virtuales
de tasa de empleo entre nuestro estudiantado
Formación en IA para lograr tus objetivos
Elige entre programas con duraciones y niveles de especialización distintos, desde cursos de corta duración hasta titulaciones oficiales.
Titulaciones
oficiales
Másteres
y posgrados
Diplomas de experto
y de especialización
Cursos
de corta duración
¿Cómo incorporamos la IA a tu formación?
Integramos la IA en el modelo docente
Somos la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial de forma transversal en su modelo docente.
IA con rigor académico y enfoque ético
Orientamos de forma crítica sobre cómo utilizar la IA en cada actividad formativa para ayudar al estudiantado en su proceso de aprendizaje.
Contenidos en IA y licencia gratuita de Gemini
Programas con conocimientos especializados sobre IA que incluyen una licencia de Gemini.
Incluimos un curso gratuito de IA
Durante el primer semestre del grado o máster universitario, puedes realizar un curso de IA especializada en tu ámbito profesional.
Especialízate en IA con la Formación Profesional
Y después de graduarte como técnico superior en informática, en el máster de FP en IA y Big Data aprenderás a aplicar sistemas de IA para mejorar la productividad y gestionar grandes volúmenes de datos. ¡Infórmate!
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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