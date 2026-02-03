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Campus

Trenta anys innovant.
Avui, amb IA.

Pioners a incorporar la IA generativa en el nostre model educatiu i en els nostres programes formatius.

A la UOC integrem la intel·ligència artificial al nostre model docent amb una visió humanista, ètica i orientada a l'impacte real.

A més, comptem amb una àmplia oferta de programes per formar els professionals que lideraran aquesta transformació.

+10k

empreses col·laboren amb nosaltres amb pràctiques presencials o virtuals

89%

de taxa d'ocupació entre el nostre estudiantat

Formació en IA per assolir els teus objectius

Tria entre programes de diferents durades i nivells d'especialització, des de cursos de curta durada fins a titulacions oficials.

Titulacions
oficials

Màsters
i postgraus

Diplomes d'expert i
d'especialització

Cursos
de curta durada

Com incorporem la IA a la teva formació?

Integrem la IA en el model docent

Som la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial de manera transversal en el model docent.

IA amb rigor acadèmic i enfocament ètic

Orientem de manera crítica sobre com cal utilitzar la IA en cada activitat formativa per ajudar l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge.

Continguts en IA i llicència gratuïta de Gemini

Programes amb coneixements especialitzats sobre IA que inclouen una llicència de Gemini.

Incloem un curs gratuït d’IA

Durant el primer semestre del grau o màster universitari, pots fer un curs d'IA especialitzada en el teu àmbit professional.

Màster d'FP d'Intel·ligència Artificial i Big Data

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Especialitza't en IA amb la Formació Professional

I després de graduar-te com a tècnic superior en informàtica, al màster d'FP en IA i Big Data aprendràs a aplicar sistemes d’IA per millorar la productivitat i gestionar grans volums de dades. Informa’t!

Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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