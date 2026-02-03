Trenta anys innovant.
Avui, amb IA.
Pioners a incorporar la IA generativa en el nostre model educatiu i en els nostres programes formatius.
A la UOC integrem la intel·ligència artificial al nostre model docent amb una visió humanista, ètica i orientada a l'impacte real.
A més, comptem amb una àmplia oferta de programes per formar els professionals que lideraran aquesta transformació.
empreses col·laboren amb nosaltres amb pràctiques presencials o virtuals
de taxa d'ocupació entre el nostre estudiantat
Formació en IA per assolir els teus objectius
Tria entre programes de diferents durades i nivells d'especialització, des de cursos de curta durada fins a titulacions oficials.
Titulacions
oficials
Màsters
i postgraus
Diplomes d'expert i
d'especialització
Cursos
de curta durada
Com incorporem la IA a la teva formació?
Integrem la IA en el model docent
Som la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial de manera transversal en el model docent.
IA amb rigor acadèmic i enfocament ètic
Orientem de manera crítica sobre com cal utilitzar la IA en cada activitat formativa per ajudar l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge.
Continguts en IA i llicència gratuïta de Gemini
Programes amb coneixements especialitzats sobre IA que inclouen una llicència de Gemini.
Incloem un curs gratuït d’IA
Durant el primer semestre del grau o màster universitari, pots fer un curs d'IA especialitzada en el teu àmbit professional.
Especialitza't en IA amb la Formació Professional
I després de graduar-te com a tècnic superior en informàtica, al màster d'FP en IA i Big Data aprendràs a aplicar sistemes d’IA per millorar la productivitat i gestionar grans volums de dades. Informa’t!
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Vols més informació?
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.