Premios STEM Responsable
La UOC y la Fundación Randstad, en colaboración con Nestlé, convocan unos premios dirigidos a trabajos finales de mujeres que estén cursando estudios en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por las siglas en inglés) de la UOC, así como a graduadas y alumnis que, además de destacar por su rigor científico, contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Plazo de presentación de solicitudes cerrado.
Pueden presentarse mujeres que hayan defendido y superado su trabajo final de grado o de máster de alguno de los programas de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y hayan recibido una calificación final igual o superior a 8 puntos.
Puede optarse a tres premios: un primer premio de 1.500 euros, un segundo premio de 1.000 euros y un tercer premio de 500 euros.
Los premios STEM Responsable persiguen dos fines: por un lado, dar visibilidad a mujeres del ámbito STEM por su excelencia y, por el otro, reconocer el impacto social de la tecnología premiando soluciones que mejoran la vida de las personas con discapacidad.
Las personas que deseen obtener alguno de los premios convocados en las presentes bases deberán hacer lo siguiente:
1) Rellenar el formulario de solicitud.
2) Enviar, las diez finalistas seleccionadas, un vídeo en el que expliquen por qué su proyecto debe ser el ganador.
- Inscripción: hasta el 16 de julio.
- Resolución de las ganadoras: septiembre.
- Acto de entrega de premios: 10 de octubre de 2023.
Pueden consultarse las bases legales de la convocatoria en las bases publicadas en el tablón de la sede electrónica de la UOC.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.