Premis STEM Responsable
La UOC i la Fundació Randstad, en col·laboració amb Nestlé, convoquen uns premis adreçats a treballs finals de dones que estiguin cursant estudis en STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, per les sigles en anglès) de la UOC, així com a graduades i alumnis que, a més de destacar pel seu rigor científic, contribueixin a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat.
Termini de presentació de sol·licituds tancat.
S'hi poden presentar dones que hagin defensat i superat el treball final de grau o de màster d'algun dels programes dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i hagin rebut una qualificació final igual o superior a 8 punts.
Es pot optar a tres premis: un primer premi de 1.500 euros, un segon premi de 1.000 euros i un tercer premi de 500 euros.
Els premis STEM Responsable persegueixen dues finalitats: d'una banda, donar visibilitat a dones de l'àmbit STEM per la seva excel·lència i, de l'altra, reconèixer l'impacte social de la tecnologia premiant solucions que milloren la vida de les persones amb discapacitat.
Les persones que vulguin obtenir algun dels premis convocats en aquestes bases han de fer el següent:
1) Emplenar el formulari de sol·licitud.
2) Enviar, les deu finalistes seleccionades, un vídeo en què expliquin per què el seu projecte ha de ser el guanyador.
- Inscripció: fins al 16 de juliol.
- Resolució de les guanyadores: setembre.
- Acte de lliurament de premis: 10 d'octubre de 2023.
Es poden consultar les bases legals de la convocatòria a les bases publicades al tauler de la seu electrònica de la UOC.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-TAULER de la UOC.