Convocatoria de premios Fundación Randstad a la excelencia académica y al impulso laboral de personas con discapacidad 2023
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Fundación Randstad convocan los Premios Fundación Randstad a la excelencia académica y al impulso laboral de personas con discapacidad con el objetivo de reconocer la excelencia académica de personas que tengan reconocido un grado de discapacidad de, como mínimo, el 33 %.
Los premios relativos a la convocatoria van dirigidos a estudiantes que estén cursando sus estudios universitarios oficiales de grado o de máster universitario en la UOC durante el primer semestre del curso académico 2023-2024. Estos premios se ofrecen con el doble objetivo de favorecer que las personas con discapacidad estudien y de promover su integración en el mercado de trabajo.
Plazo de presentación de solicitud cerrado.
Grados y másteres universitarios de cualquier área de estudio de la UOC.
La actividad docente se realiza en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, el espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Catalán y español.
Se trata de un premio con dotación económica que se otorgará en septiembre de 2023.
23 premios de 1.000 euros.
De acuerdo con las bases, las personas que deseen obtener alguno de los premios convocados deben llevar a cabo las siguientes acciones:
1) Rellenar el formulario de solicitud.
2) Enviar a la dirección de correo electrónico becafrandstad@uoc.edu, en formato PDF, la siguiente documentación:
● Copia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
● Copia del documento del empadronamiento actual.
● Copia del certificado o de la resolución, expedida por el organismo competente español, que acredite el reconocimiento del grado de discapacidad, igual o superior, al 33 %.
● Copia del expediente de los estudios oficiales, a efectos de calcular la nota media.
● En su caso, copia del documento que acredite estar en situación legal de desempleo en el último año: resolución dictada por la autoridad laboral en expediente de regulación de empleo, acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva, carta de despido, certificado del SEPE, etc.
● Documento acreditativo del nivel de inglés.
● Registro en el portal del Grupo Randstad. Al darse de alta, el usuario recibe un mensaje de bienvenida y confirmación en su correo electrónico. La persona interesada podrá remitir ese correo como prueba, siempre que la dirección de correo a la que vaya dirigido coincida con la dirección facilitada para la obtención de las becas. En cualquier otro caso, se podría remitir una captura de pantalla del usuario en la web de Randstad como prueba del alta, siempre que en esta captura solo se muestren los datos identificativos necesarios para cotejar su identidad.
- Inscripción: acaba el 18 de septiembre de 2023.
- Plazo de presentación de la documentación: acaba el 18 de septiembre de 2023.
- Publicación provisional: 22 de septiembre de 2023.
- Plazo de presentación de alegaciones a la lista provisional: 23,24 y 25 de septiembre de 2023.
- Publicación de la lista definitiva: 29 de septiembre de 2023.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
En caso de discrepancia, la información válida es la que consta en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.