De acuerdo con las bases, las personas que deseen obtener alguno de los premios convocados deben llevar a cabo las siguientes acciones:

1) Rellenar el formulario de solicitud.

2) Enviar a la dirección de correo electrónico becafrandstad@uoc.edu, en formato PDF, la siguiente documentación:

● Copia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.

● Copia del documento del empadronamiento actual.

● Copia del certificado o de la resolución, expedida por el organismo competente español, que acredite el reconocimiento del grado de discapacidad, igual o superior, al 33 %.

● Copia del expediente de los estudios oficiales, a efectos de calcular la nota media.

● En su caso, copia del documento que acredite estar en situación legal de desempleo en el último año: resolución dictada por la autoridad laboral en expediente de regulación de empleo, acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva, carta de despido, certificado del SEPE, etc.

● Documento acreditativo del nivel de inglés.

● Registro en el portal del Grupo Randstad. Al darse de alta, el usuario recibe un mensaje de bienvenida y confirmación en su correo electrónico. La persona interesada podrá remitir ese correo como prueba, siempre que la dirección de correo a la que vaya dirigido coincida con la dirección facilitada para la obtención de las becas. En cualquier otro caso, se podría remitir una captura de pantalla del usuario en la web de Randstad como prueba del alta, siempre que en esta captura solo se muestren los datos identificativos necesarios para cotejar su identidad.