D'acord amb les bases, les persones que vulguin obtenir algun dels premis convocats han de dur a terme les accions següents:

1) Emplenar el formulari de sol·licitud.

2) Enviar a l'adreça de correu electrònic becafrandstad@uoc.edu, en format PDF, la documentació següent:

● Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport.

● Còpia del document de l'empadronament actual.

● Còpia del certificat o de la resolució, expedida per l'organisme competent espanyol, que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat, igual o superior, al 33 %.

● Còpia de l'expedient dels estudis oficials, a fi de calcular la nota mitjana.

● Si escau, còpia del document que acrediti que s'està en situació legal de desocupació en l'últim any: resolució dictada per l'autoritat laboral en un expedient de regulació d'ocupació, acta de conciliació administrativa o judicial o la resolució judicial definitiva, carta d'acomiadament, certificat del SEPE, etc.

● Document acreditatiu del nivell d'anglès.

● Registre al portal del Grup Randstad. En donar-se d'alta, l'usuari rep un missatge de benvinguda i confirmació al correu electrònic. La persona interessada pot remetre aquest correu com a prova, sempre que l'adreça de correu a la qual vagi adreçat coincideixi amb l'adreça facilitada per obtenir les beques. En qualsevol altre cas, es podria enviar una captura de pantalla de l'usuari al web de Randstad com a prova de l'alta, sempre que en aquesta captura només es mostrin les dades identificatives necessàries per comprovar-ne la identitat.