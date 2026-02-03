Convocatòria de premis Fundación Randstad a l'excel·lència acadèmica i a l'impuls laboral de persones amb discapacitat 2023
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundación Randstad convoquen els Premis Fundación Randstad a l'excel·lència acadèmica i a l'impuls laboral de persones amb discapacitat amb l'objectiu de reconèixer l'excel·lència acadèmica de persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat de, com a mínim, el 33 %.
Els premis relatius a la convocatòria s'adrecen a estudiants que cursin estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2023-2024. Aquests premis s'ofereixen amb el doble objectiu d'afavorir que les persones amb discapacitat estudiïn i de promoure'n la integració en el mercat de treball.
Termini de presentació de sol·licituds tancat.
Graus i màsters universitaris de qualsevol àrea d'estudi de la UOC.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual que es pot portar a la butxaca i en el qual trobaràs les aules, l'espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Català i castellà.
És un premi amb dotació econòmica que s'atorgarà el setembre del 2023.
23 premis de 1.000 euros.
D'acord amb les bases, les persones que vulguin obtenir algun dels premis convocats han de dur a terme les accions següents:
1) Emplenar el formulari de sol·licitud.
2) Enviar a l'adreça de correu electrònic becafrandstad@uoc.edu, en format PDF, la documentació següent:
● Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
● Còpia del document de l'empadronament actual.
● Còpia del certificat o de la resolució, expedida per l'organisme competent espanyol, que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat, igual o superior, al 33 %.
● Còpia de l'expedient dels estudis oficials, a fi de calcular la nota mitjana.
● Si escau, còpia del document que acrediti que s'està en situació legal de desocupació en l'últim any: resolució dictada per l'autoritat laboral en un expedient de regulació d'ocupació, acta de conciliació administrativa o judicial o la resolució judicial definitiva, carta d'acomiadament, certificat del SEPE, etc.
● Document acreditatiu del nivell d'anglès.
● Registre al portal del Grup Randstad. En donar-se d'alta, l'usuari rep un missatge de benvinguda i confirmació al correu electrònic. La persona interessada pot remetre aquest correu com a prova, sempre que l'adreça de correu a la qual vagi adreçat coincideixi amb l'adreça facilitada per obtenir les beques. En qualsevol altre cas, es podria enviar una captura de pantalla de l'usuari al web de Randstad com a prova de l'alta, sempre que en aquesta captura només es mostrin les dades identificatives necessàries per comprovar-ne la identitat.
- Inscripció: acaba el 18 de setembre de 2023.
- Termini de presentació de la documentació: acaba el 18 de setembre de 2023.
- Publicació de la llista provisional: 22 de setembre de 2023.
- Termini de presentació d'al·legacions a la llista provisional: 23, 24 i 25 de setembre de 2023.
- Publicació de la llista definitiva: 29 de setembre de 2023.
Pots consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-TAULER de la seu electrònica de la UOC.
En cas de discrepància, la informació vàlida és la que consta en les bases de la convocatòria publicades a l'e-TAULER de la UOC.