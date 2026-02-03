Tienes claro que quieres dedicarte a la informática, pero la cantidad de opciones y requisitos te agobian. La opción más estratégica es el grado en Ingeniería Informática: cuatro años y 240 créditos que te dan acceso a la profesión, sin necesidad de ningún máster obligatorio. Y en la UOC puedes empezarlo sin nota de corte. Aquí encontrarás los pasos concretos y las vías de acceso, también si vienes de un ciclo formativo.
¿Cuál es el principal grado universitario para trabajar como ingeniero informático?
El grado en Ingeniería Informática es la vía académica directa hacia la profesión: 240 créditos ECTS repartidos en cuatro cursos, con contenidos de programación, sistemas, bases de datos y ciberseguridad. Además, la informática no es una profesión regulada en España, lo que simplifica el recorrido: no son necesarios ni un máster obligatorio ni una oposición para ejercer. La tabla siguiente resume las dudas clave sobre el itinerario.
Pregunta clave de itinerario
Respuesta y camino para ingeniero informático
¿Qué carrera necesitas para ser ingeniero informático?
El grado en Ingeniería Informática (240 créditos, cuatro años): la titulación oficial que te da acceso directo al sector.
¿Se puede acceder a Ingeniería Informática desde cualquier bachillerato o ciclo formativo de grado superior (CFGS)?
Sí, desde cualquier modalidad de bachillerato cumpliendo los requisitos generales. Los CFGS del sector informático (DAM, DAW, ASIR, etc.) te permiten convalidar hasta 54 créditos.
¿Hay que hacer un máster obligatorio para ejercer de ingeniero informático?
No. Como no es una profesión regulada, con el grado ya puedes ejercer como ingeniero informático en el sector privado. Un máster profundiza la especialización, pero no es un requisito legal.
¿Es necesario opositar para trabajar como ingeniero informático?
A pesar de que no es la vía principal, puesto que el sector privado concentra la mayor parte de la demanda, también hay plazas públicas para perfiles TIC.
¿Cuánto tiempo necesitas para poder ejercer?
Con los cuatro años del grado ya puedes incorporarte al mercado laboral; muchas personas empiezan a trabajar durante las prácticas de los últimos cursos.
¿Qué ocurre si no llegas a la nota de corte? Vías alternativas de acceso a Ingeniería Informática
Quedarte por debajo de una nota de corte no significa renunciar a ser ingeniero informático a través de la UOC. Hay tres vías reales para seguir el mismo itinerario sin "perder" un año:
- Acceso sin nota de corte (el modelo UOC): la UOC no tiene nota de corte para acceder a sus grados oficiales. Puedes empezar la formación universitaria directamente al terminar el bachillerato, cumpliendo solo los requisitos de acceso generales.
- Vía desde un ciclo formativo de grado superior: ciclos como Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) te permiten convalidar hasta 54 créditos del grado en Ingeniería Informática. De hecho, alrededor del 40 % del estudiantado de este grado en la UOC llega desde un CFGS.
- Acceso desde grados afines: también puedes empezar un grado similar, como Multimedia, Telecomunicación o Ciencia de Datos Aplicada, y reorientarte luego hacia la informática con un máster de especialización.
¿Hay más de un grado para trabajar como ingeniero informático?
Ingeniería Informática no es el único camino dentro del ámbito tecnológico. Según el enfoque que te interese más, hay itinerarios que pueden encajarte mejor.
Si lo que te llama es programar y construir sistemas, el grado en Ingeniería Informática es la vía más directa. Si te atrae más el análisis de datos y la inteligencia artificial, el grado en Ciencia de Datos Aplicada te da una base más analítica, centrada en la estadística y los modelos predictivos. Y si quieres combinar tecnología con visión de negocio, la doble titulación de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas integra ambas formaciones en un solo itinerario, sin alargarse mucho más que un grado simple. Elige según si tu enfoque es más técnico, más analítico o más orientado a la gestión.
El mapa paso a paso: ¿qué debes hacer desde que entras en la universidad hasta trabajar de ingeniero informático?
Desde que entras en la universidad hasta que trabajas de ingeniero informático, puedes construir una carrera sólida a través de cuatro fases:
- Fase 1. Grado universitario (años 1-4): construyes la base teórica, las herramientas prácticas y las competencias oficiales de la disciplina.
- Fase 2. Prácticas y primer contacto laboral: aprovechas los últimos cursos para hacer prácticas en empresas o trabajar en proyectos reales del sector.
- Fase 3. Especialización de posgrado: das el salto hacia un nicho concreto (ciberseguridad, datos, IA) con un máster de especialización, si te interesa profundizar.
- Fase 4. Posicionamiento y red profesional: construyes un portafolio, participas en proyectos y te integras en la comunidad del sector para acceder a más oportunidades.
¿Quieres convertirte en ingeniero informático? Descubre la oferta formativa de la UOC para conseguirlo
En la UOC puedes formarte para ser ingeniero informático sin nota de corte, con un modelo 100 % en línea y flexible que se adapta a tu vida. Descubre el plan de estudios del grado o consulta las alternativas si vienes de un ciclo formativo o de otro ámbito tecnológico.
Si quieres cursar la titulación principal de acceso directamente: descubre el grado en Ingeniería Informática de la UOC y su plan de estudios.
Si buscas una vía desde un ciclo formativo u otra titulación afín: consulta los ciclos y los grados relacionados de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.
Preguntas frecuentes sobre la formación para ser ingeniero informático
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