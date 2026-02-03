Diploma de Experto de Comunicación Transmedia

Diploma de Experto Online de Comunicación Transmedia
Presentación
Este diploma de experto ofrece una formación avanzada en el diseño de narrativas, combinando la creatividad publicitaria con las tecnologías más disruptivas. A través de talleres prácticos, aprenderás a generar contenidos audiovisuales de alto impacto para redes sociales y a liderar proyectos periodísticos innovadores mediante el uso de la inteligencia artificial. Una propuesta estratégica para dominar la comunicación transmedia actual.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
Cursar este programa te ofrece ventajas competitivas únicas para liderar el sector digital:
- IA aplicada al periodismo: acceso pionero a técnicas de inteligencia artificial para la creación de proyectos informativos y comunicativos.
- Enfoque multidisciplinario: formación que integra de forma coherente la publicidad, el periodismo digital y la comunicación en social media.
- Profesorado en activo: conexión directa con las tendencias actuales del mercado gracias a expertos que lideran el sector de la comunicación.
- Herramientas profesionales: uso práctico de recursos avanzados para la producción de contenidos audiovisuales y narrativas transmedia de éxito.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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14
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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